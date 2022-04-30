Aydınlı üreticilere 4 milyon TL destek ödemesi yapıldı - Son Dakika
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Aydınlı üreticilere 4 milyon TL destek ödemesi yapıldı

30.04.2022 12:41
Aydınlı üreticilere 4 milyon TL destek ödemesi yapıldı

Aydınlı üreticilere 2021 yılı arılı kovan desteklemesi ile düve alım desteklemesi çerçevesinde 4 milyon 696 bin 640 TL ödeme gerçekleştirildi.

Aydınlı üreticilere 2021 yılı arılı kovan desteklemesi ile düve alım desteklemesi çerçevesinde 4 milyon 696 bin 640 TL ödeme gerçekleştirildi.

2021 yılı arılı kovan desteklemesi ile düve alım desteklemesi ödemeleri 29 Nisan Cuma günü saat 18: 00'den sonra üreticilerin hesaplarına aktarıldı. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, destekleme ödemeleri çerçevesinde Aydın il genelinde arılı kovanda bin 338 arıcıya 219 bin 232 adet kovan için 4 milyon 384 bin 640 TL, düve alımı çerçevesinde ise 3 üreticiye 39 gebe düve için 312 bin TL olmak üzere toplamda 4 milyon 696 bin 640 TL destekleme ödemesi gerçekleştirildi. - AYDIN

Aydınlı üreticilere 4 milyon TL destek ödemesi yapıldı
Aydınlı üreticilere 4 milyon TL destek ödemesi yapıldı

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Türk Lirası, Nisan, Aydın, Kovan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydınlı üreticilere 4 milyon TL destek ödemesi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydınlı üreticilere 4 milyon TL destek ödemesi yapıldı - Son Dakika
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