''Aylık 500 bin lira gelirim'' var diyen emeklinin sözleri olay oldu - Son Dakika
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Ekonomi

''Aylık 500 bin lira gelirim'' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

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Sokakta mikrofon uzatılan emekli bir vatandaş, ''AK Partiliyim, domates 35 lira, daha ne olsun? Aylık 500 bin gelirim var. 30 dairem, 1 dolmuşum var. Sen de çalış, ben çalışarak kazandım. Emeklilerin her birinin 5-10 tane dairesi var'' ifadelerini kullandı. Bu sözler büyük tartışma yarattı.

06.05.2025 12:50  Güncelleme: 12:57
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Sokak röportajında mikrofon uzatılan bir emekli vatandaşın sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. AK Parti'ye oy verdiğini belirten vatandaş, hayat pahalılığına dair yöneltilen soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

"AYLIK GELİRİM 500 BİN TL"

"AK Partiliyim, domates 35 lira, daha ne olsun?" diyen emekli, kendisinin aylık 500 bin TL geliri olduğunu, 30 dairesi ve bir dolmuşu bulunduğunu ifade etti. Emeklilikte geçim sıkıntısı yaşanıp yaşanmadığı yönündeki soruya ise "Sen de çalış, ben çalışarak kazandım. Emeklilerin çoğunun 5-10 dairesi var" sözleriyle yanıt verdi. Vatandaş ayrıca, "Ben hacıyım" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

\'\'Aylık 500 bin lira gelirim\'\' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

AK Parti, Ekonomi, Sözler, Güncel, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ''Aylık 500 bin lira gelirim'' var diyen emeklinin sözleri olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Dracarys null:
    Fazla söz yalansız fazla mal haramsız olmaz derler. Hacıı 387 30 Yanıtla
  • Halis demir:
    burda çok mal haramsız olmaz diyenler laf ekreme gelince namuslu kesiliyorlar. 142 196 Yanıtla
  • Serkan Sarı:
    Ne satarak bu kadar mal edinmiş acaba. Hangi "namuslu" işçi veya memur emeklisinin bu kadar evi olabilir? 260 16 Yanıtla
  • Cihan Maths:
    Zamanında akıllı yatırım yapanlar şimdi rahat 98 77 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz. Buda yeni model hırsızlık mı? 137 19 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    At gözlüy le dünyaya bakan bir emekli... 138 16 Yanıtla
  • osman k:
    Hacı dayı malının zekatını ver, ver ki herkesin 30 dairesi bir dolmuş alacak parası olsun 133 5 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    BEY AMCA MASAK İNCELEMEYE GELİYOR 112 6 Yanıtla
  • Cemal Hekim:
    Ya hee heee inandik inandik:))))sen hic yemesen icmesen bu yasina kadar 1 daire yapamazsin inandik inandık:)))))ALLAHIM yarabbim mikrofon gormesin bu millet bir ortasi yok çünkü 500 kadar say desem sayamaz 500 bin gelirim var diyor 83 4 Yanıtla
  • Orçun Ayana:
    buradaki zenginliğin beş para etmez hacııı. önemli olan yakında gideceğin yer 59 2 Yanıtla
  • 8886612:
    bizim mahallede telekomdan emekli dayı var bildiğin düz işçiydi benim bildiğim 4 dairesi var sadece bir sokakta altında fena sayılayacak SUV araba var çocuklarını doktor hemşire yaptı söylentilere göre zamanında her maaşında 2 cumhuriyet yaparmış emekli olduktan sonra bozdurmuş hepsini pandemi zamanında gayet rahatında rahatı bir hayat yaşıyo zamanında altın aldığını görenlerde buna mezaramı götürcen diyomuş biride bizim enişte bunu diyenlerenden o da emekli telekomdan 63 yaşında sanırım hala kirada zamanında biriktirsem villa alırdım diyo bide arkadaşınla dalga geçeceğinize biriktirseymişsiniz keşke 25 32 Yanıtla
  • Cengiz DOĞAN:
    Adam zamanında çalışmış kazanmış daha neyin kafasını yaşıyorsunuz.Sizde çalışın kazanın 10 41 Yanıtla
  • Murat Aygün:
    tipinden dolandırıcı oldugu yalanci oldugu belli ki 43 7 Yanıtla
  • kahraman alparslan göktürk:
    Değerli yaşlı amcamız lütfen kimse incitici bir söz söylemesin kıymetli büyüğümüzün örnek alınması lazım tüm gençler tarafından Amcamız doğru söylüyor çalışmamız lazım amcamız 76 yaşında ve 76 yaşına kadar 30 daire ve 1 hatlı minibüs almış Allah daha çok versin Allah bereketini arttırsın Allah uzun ömür versin amcamız demekki 50 yıl çalışmış olsa eski zamanlarda daire ve hatlı minibüs alınıyormuş demekki dolayısıyla eski türkiyeyi eleştirenler bu amcamız örnek alsın lütfen saygilarimla 15 33 Yanıtla
  • bogazici34:
    Helal olsun dayıma şükürle gelen mutluluk ne güzel ?? 9 38 Yanıtla
  • 2147saloh:
    madem aylık 500 bin gelir var vergi dairesi hemen bu adamı vergi dairesine cagırması lazım.eger yalan söylemiyorsa ben inanmadımda.bu tip 500 bin kazanan tip deyildir.. 43 2 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    500.bin geliri var ..aylık kaç tl vergi ödüyormuş..maliye nerde 37 1 Yanıtla
  • Muhammet Açıkdeniz:
    yalancının şap şap şap 32 5 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    kayış 25 5 Yanıtla
  • Uğur Kurum:
    Bu insan mı şimdi. Diyelim ki var. Bu ne görgüsüzlük 21 3 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    bir üretim yok. dolmuştan kazandığı parayı daire almış hacı dayı zamanında şimdi alamaz. 13 3 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    doğrudur Sivas ta 3 dönüm tarlası varsa almıştır 15 daire geliri vardır bu zamanda sivas ta tarlanın olacak zenginsin 4 11 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    meğer benim daire bu admadaymis 10 1 Yanıtla
  • Mehmet Doğan:
    nerede çalışarak kazandın bu kadar parayı çalışmayla olmaz olamaz iktisat temayüllerine aykırı bir durum .mutlaka gayrimeşru bir iş yapmıştır 7 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Dayı sen iyi hırsızsın yoksa pıyangomu çıktı yada hazınemı bulduk çalışarak okafar ev yapılmaz 6 0 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    adam doğru söylüyor olabilir. evinin arsasını müteahhite verip 30 daire alan çok emekli tanıyorum 2 3 Yanıtla
  • Servet Cakici:
    belki ticaret yapmıştır belki anadan babadan kalmıştır ancak söz ekrem'e gelince akan suları durduruyorsunuz bu kadar mal varlığı Ekrem için az sizce 1 4 Yanıtla
  • aragorn:
    500 BİN NORMAL AĞA DEDEMİN 750 BİN GELİRİ VAR BİZE FAYDASI OLMASADA 4 1 Yanıtla
  • Murat denizli:
    yalama 30 daire dolmus ayda 3 mılyon gelır makarnadan beynı yanmıs... 4 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    dayı kesin çalmıştır boş konuşuyor 2 0 Yanıtla
  • serhat ali:
    vergi müfettişleri sıra sizde. ne kadar gelir vergisi veriyor bakarsınız artık. 2 0 Yanıtla
  • çiüçiü:
    her emeklinin bu kadar parası maaşı evi dairesi yoktur ama bazı insanlar çok çalışarak ticaret yaparak. yasal olmayan yollarla algı vergi nedir bilmeden mal mülk sahibi oluyor... bir zamanlar nereden buldun yasası çıkarmak isteyen bakan hemen görevden alındı... 0 0 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    dayı eskidendi o daire almalar şimdi çalışarak 30 daire alabilecek kişi yok daire başı en az 2-3 milyon tl ne çalışmasından bahsediyorsun 0 0 Yanıtla
  • kenan sar:
    hacı böyle olursa düşün. 0 0 Yanıtla
  • ayd121212:
    84 milyonu vatandaşlık numarası ile e devlet üzerinden takip edebiliyorsan, e nabız üzerinden gittiği doktoru, aldığı ilacı, yaptığı testi takip edebiliyorsan, gıda-ulaşım-kira-giyim fiyatları serbest ticaret diyorsan, bu işte büyük bir sıkıntı var derim!!! 0 0 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Asım abi fakir niye fakirdir? 0 0 Yanıtla
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