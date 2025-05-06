\'\'Aylık 500 bin lira gelirim\'\' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

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bizim mahallede telekomdan emekli dayı var bildiğin düz işçiydi benim bildiğim 4 dairesi var sadece bir sokakta altında fena sayılayacak SUV araba var çocuklarını doktor hemşire yaptı söylentilere göre zamanında her maaşında 2 cumhuriyet yaparmış emekli olduktan sonra bozdurmuş hepsini pandemi zamanında gayet rahatında rahatı bir hayat yaşıyo zamanında altın aldığını görenlerde buna mezaramı götürcen diyomuş biride bizim enişte bunu diyenlerenden o da emekli telekomdan 63 yaşında sanırım hala kirada zamanında biriktirsem villa alırdım diyo bide arkadaşınla dalga geçeceğinize biriktirseymişsiniz keşke