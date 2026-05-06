AYSO'dan Çin Fuarı ile Küresel Açılım - Son Dakika
AYSO'dan Çin Fuarı ile Küresel Açılım

06.05.2026 00:40
AYSO Başkanı Gökhan Maraş, Çin'deki fuarın üyeler için uluslararası pazarlara açılma fırsatı sunduğunu belirtti.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Gökhan Maraş, 15-23 Nisan'da Çin'de gerçekleştirdikleri fuar ve iş gezisinin, üyelerinin uluslararası pazarlara açılması, yeni iş bağlantıları kurması ve küresel rekabet gücünü artırması açısından önemli olduğunu bildirdi.

AYSO'dan yapılan açıklamaya göre, Aydın Sanayi Odası Meclis ve Müşterek Komite Toplantısı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maraş, odanın gelir-gider durumu, dönem içi çalışmaları ve devam eden projeleri hakkında üyeleri bilgilendirdi.

Gökhan Maraş, makine imalatı ve tedarikçileri sektörüne yönelik yürütülen UR-GE Projesi kapsamında 15-23 Nisan tarihleri arasında Çin'e fuar ve iş gezisi düzenlediklerini aktaran Maraş, şunları kaydetti:

"UR-GE projemiz, üyelerimizin uluslararası pazarlara açılması, yeni iş bağlantıları kurması ve küresel rekabet gücünü artırması açısından son derece kıymetlidir. Çin programında da temel amacımız, üyelerimizin yanında olmak, onlara öncülük etmek ve Aydın sanayisinin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmaktır. Bu kapsamda UR-GE üyelerimiz proje desteklerinden yararlanırken, AYSO heyetinde yer alan bizler tüm seyahat masraflarımızı kendi imkanlarımızla karşıladık."

Yapılması planlanan oda seçimlerinde yeniden aday olduğunu belirten Maraş, Aydın sanayisi için birlik, istişare ve ortak akıl anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Aydın Ticaret İl Müdürü Arif Aksu da UR-GE projelerinin, firmaların ihracat kapasitesine ve kurumsal gelişimine katkı sağladığını belirterek, bu tür projelerin sanayiciler açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

