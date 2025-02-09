Ayvalık Belediyesi EMITT 2025\'te Kadro Olmuş

Ekonomi

28. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT 2025'te her yıl olduğu gibi bu yıl da Ayvalık Belediyesi standı büyük bir ilgi topladı. Coğrafi işaretleri ürünlerin de ziyaretçilere sunulduğu fuarda ayrıca turizm sektörünün ulusal ve uluslararası temsilcileri de Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık'ımızın tarihi, kültürel, gastronomi zenginliklerini ve turistik güzelliklerini tanıtırken alanında uzman akademisyenleri, şefleri ve misafirlerimizi Ayvalık Belediyesi standında ağırladık. Bu da gösteriyor ki Ayvalık artık ulusal düzeyde marka olmuş, bilinirliği en üst seviyeye yükselmiş, dünya kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Ayvalık esnafının bu yıl da fuara katıldığını ve Ayvalık stadında sunumlar yaparak marka değerlerini yükselttiğini hatırlatan Başkan Mesut Ergin, "Ayvalık esnafımızın verdiği değer bizim için çok önemli. Onların verdiği destek ile Gastronomi Kenti Ayvalık'ın coğrafi işaretli ürünlerini en iyi şekilde tanıttık, anlattık. Güç birliği içerisinde, her alanda kentimizin gelişimine katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR