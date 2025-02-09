Ayvalık Belediyesi EMITT 2025'te Kadro Olmuş - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ayvalık Belediyesi EMITT 2025'te Kadro Olmuş

Ayvalık Belediyesi EMITT 2025\'te Kadro Olmuş

28. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Ayvalık Belediyesi standı büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıttı ve yerel esnafın desteklerinin önemine vurgu yaptı.

09.02.2025 17:40  Güncelleme: 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT 2025'te her yıl olduğu gibi bu yıl da Ayvalık Belediyesi standı büyük bir ilgi topladı. Coğrafi işaretleri ürünlerin de ziyaretçilere sunulduğu fuarda ayrıca turizm sektörünün ulusal ve uluslararası temsilcileri de Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık'ımızın tarihi, kültürel, gastronomi zenginliklerini ve turistik güzelliklerini tanıtırken alanında uzman akademisyenleri, şefleri ve misafirlerimizi Ayvalık Belediyesi standında ağırladık. Bu da gösteriyor ki Ayvalık artık ulusal düzeyde marka olmuş, bilinirliği en üst seviyeye yükselmiş, dünya kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Ayvalık esnafının bu yıl da fuara katıldığını ve Ayvalık stadında sunumlar yaparak marka değerlerini yükselttiğini hatırlatan Başkan Mesut Ergin, "Ayvalık esnafımızın verdiği değer bizim için çok önemli. Onların verdiği destek ile Gastronomi Kenti Ayvalık'ın coğrafi işaretli ürünlerini en iyi şekilde tanıttık, anlattık. Güç birliği içerisinde, her alanda kentimizin gelişimine katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Doğu Akdeniz, Etkinlikler, Mesut Ergin, Gastronomi, Ekonomi, Turizm, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ayvalık Belediyesi EMITT 2025'te Kadro Olmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 02:16:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ayvalık Belediyesi EMITT 2025'te Kadro Olmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.