Azerbaycan ve Rusya Ekonomik İşbirliği Toplantısı Yapıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan'da yapılan toplantıda iki ülke arasındaki işbirliği ve yatırım imkanları ele alındı.

Azerbaycan'da, Rusya ve Azerbaycan Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonunun 24. toplantısı yapıldı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan şehrinde düzenlenen toplantı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk'un başkanlığında yapıldı.

Mustafayev, Azerbaycan'ın Rusya ile ilişkilerinde iyi komşuluk, karşılıklı anlayış ve eşit ortaklık ilkelerine bağlı kaldığını, ikili işbirliğinin iki ülke liderlerinin ortaya koyduğu siyasi irade ve stratejik yaklaşım temelinde geliştiğini belirtti.

Bölgedeki karmaşık duruma rağmen Azerbaycan ile Rusya arasındaki işbirliğinin istikrarlı şekilde ilerlediğini vurgulayan Mustafayev, Azerbaycan'ın başlıca ticaret ortaklarından olan Rusya'nın dış ticarette önemli yer tuttuğunu kaydetti.

Mustafayev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025'te 4,9 milyar doları aştığını, 2026'nın ilk üç ayında ise yaklaşık 750 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Azerbaycan-Rusya işbirliğinde ulaştırma ve lojistik alanının stratejik öneminin giderek arttığını ifade eden Mustafayev, Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru'nun bölgedeki ana transit güzergahlardan biri olarak konumunu güçlendirdiğini vurguladı.

Mustafayev, Azerbaycan'daki Rus yatırımlarının toplam 10,7 milyar dolara ulaştığını, Azerbaycan'ın Rusya'daki yatırımlarının ise 1,2 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktardı.

Azerbaycan ile Rusya arasındaki işbirliğinin stratejik ve çeşitlendirilmiş nitelik kazandığını vurgulayan Mustafayev, "Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde uygulanan özel vergi rejimi kapsamında Rus şirketlerini yatırım projelerine daha aktif katılmaya davet ediyor." ifadelerini kullandı.

Overçuk, Azerbaycan'ın İran'dan Rus vatandaşlarının tahliyesi sırasında hızlı ve etkili destek sağladığını, 500'den fazla Rus vatandaşının güvenli şekilde tahliye edildiğini dile getirdi.

Azerbaycan'ın hızlı müdahalesini takdir ettiklerini belirten Overçuk, bunun ikili insani işbirliğinin önemli örneği olduğunu söyledi.

Overçuk, "Rus iş insanları, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan bölgelerinde yürütülen inşa çalışmalarına katılmaya ilgi duyuyor. Buradaki elverişli yatırım ortamı geniş fırsatlar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda, toplantı protokolü ile Azerbaycan ve Rusya arasında uluslararası kara yolu taşımacılığında elektronik yük senedi (e-CMR) sisteminin uygulanmasına yönelik yol haritası imzalandı.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Ekonomi, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 15:52:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.