Babacan: Merkez Bankası Aldatıyor

Ekonomi

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıkladığı yılın ilk enflasyon raporunda 2025 yıl sonu enflasyonunu revize etmesine ilişkin, " Merkez Bankası'nın 2025 için bugün açıkladığı hedef yüzde 24 (eğer inanırsanız). 2025'in sadece ilk ayında enflasyon yüzde 5 çıktı. Hep söylüyorum, seçime giderken aldattılar. Helalinden kazanmadılar" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bugün açıkladığı yılın ilk "Enflasyon Raporu 2025-I"in tanıtım toplantısında, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde revize edildiğini belirtti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyonu revize etmesine tepki gösterdi. Babacan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Seçimlere giderken '2025 yılında enflasyon tek haneye inecek, yüzde 9,9 olacak' dediler.

Merkez Bankası'nın 2025 için bugün açıkladığı hedef yüzde 24 (eğer inanırsanız).

2025'in sadece ilk ayında enflasyon yüzde 5 çıktı.

Hep söylüyorum, seçime giderken aldattılar. Helalinden kazanmadılar."