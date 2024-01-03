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Babadağ'da Yamaç Paraşütü Uçuşları Rekor Kırdı - Son Dakika
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Babadağ'da Yamaç Paraşütü Uçuşları Rekor Kırdı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan geçen yıl yapılan yamaç paraşütü uçuşları 233 bin 314'e ulaştı. Babadağ, düzenlenmiş alt yapı ve üst yapısıyla yamaç paraşütü tutkunlarının tercih ettiği bir nokta olmaya devam ediyor. Ayrıca, Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Fethiye etabında dünyanın en iyi sporcularıyla uçuş keyfi yaşamak isteyen pilotlar da tüm zamanların günlük uçuş rekorunu kırdı.

Babadağ\'da Yamaç Paraşütü Uçuşları Rekor Kırdı
03.01.2024 - 15:31,
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütüyle geçen yıl 233 bin 314 uçuş yapıldığı bildirildi.

Fethiye Turizm Danışma Bürosunca yapılan açıklamada, Babadağ'ın pistleri, düzenlenmiş alt yapı ve üst yapısıyla yamaç paraşütü tutkunlarının buluşma noktası olmaya devam ettiği belirtildi.

Babadağ'da 2023 yılında rekor üstüne rekor kırıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Babadağ'da tandem (ikili) 151 bin 309, single (tekli) 82 bin 5 olmak üzere toplam 233 bin 314 uçuş gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Yamaç Paraşütü Dünya Akro Kupası Fethiye etabı kapsamında dünyanın en iyi sporcularıyla uçuş keyfi yaşamak isteyen yerli ve yabancı pilotlar 2 bin 97 uçuşla tüm zamanların günlük uçuş rekorunu da kırmış oldu. 2022 yılında gerçekleştirilen 198 bin 724 uçuş, 2023'te yaklaşık yüzde 17 artışla 233 bin 314'e ulaşmıştır. Bu haliyle Babadağ yamaç paraşütü tutkunlarının ve turizmcilerin yüzünü güldürmeye devam etmektedir."

Kaynak: AA
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