Bafra Ovası'nda domates hasadı başladı - Son Dakika
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Bafra Ovası'nda domates hasadı başladı

24.07.2022 10:56
Bafra Ovası'nda domates hasadı başladı

Samsun'un Bafra Ovası'nda 3 bin 500 dekar alanda yetiştirilen yerli domateslerin hasadına başlandı.

Samsun'un Bafra Ovası'nda 3 bin 500 dekar alanda yetiştirilen yerli domateslerin hasadına başlandı. Tarlada 7 liradan alıcı bulan domates üreticinin yüzünü güldürdü.

Karpuzlu Mahallesi'nde hasadına başlanan yerli domatesler tarlada 7 liradan alıcı buluyor. 1 dönümden 7-8 ton arasında ürün alan üreticiler pazar sorunu da yaşamıyor. Fiyatlardan memnun olan üretici Bahri Şener, "Şu anda domates 7-8 lira, piyasası da güzel, memnunuz. Geçen seneye göre bu sene fiyatlar daha iyi. Geçen sene 3 buçuk liraydı, bu sene tarlada toptan 7-8 lira. Turfanda olduğu için 7-8 lira öyle gidiyor. Ama bundan sonrası ne olur bilemiyoruz. 5-6 lira da olsa kurtarıyor. Biz hasadın yarısına kadar bu fiyatlarla gidersek, bizi kurtarır ekmeğimizi alırız" dedi.

"Altın yumurtlayan bir ova"

Ovada incelemelerde bulunan Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, tarlada domates hasadı yaptı. Tosuner, "Üreticilerimiz, domatesin tarlada 7-8 liraya alıcı olduğunu ve memnun olduklarını bize ifade etti. Dönüme de 7-8 ton domates alınması mükemmel. Mükemmel olmasının nedeni ilacını, kazmasını, suyunu, bakımını yapmış. 5 liradan aşağı düşmezse üretici memnun olacak. Bafra üretim şehri, ova çok verimli. Altın yumurtlayan bir ovada biz tarım yapıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Bafra Ovası, Samsun, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bafra Ovası'nda domates hasadı başladı - Son Dakika

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