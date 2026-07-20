Bağ salkım güvesine karşı ilaçlama uyarısı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, bağ salkım güvesinin 3. nesline karşı ilaçlama zamanının geldiğini belirterek üreticileri, ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanmaları konusunda uyardı.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bağ üreticilerine yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, bağ salkım güvesinin 3. nesline karşı yumurta (ovisit) etkili ilaç kullanacak üreticilerin, özellikle erkenci bölgeler başta olmak üzere ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile bağlarını ilaçlamaları gerektiği bildirildi.

Müdürlük açıklamasında ayrıca üreticilerin bağlarını düzenli olarak kontrol etmeleri istendi. Yapılan kontrollerde yoğunluk tespit edilmesi halinde, unlubit zararlısına karşı mücadelenin de kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, zamanında ve doğru yöntemlerle yapılacak mücadelenin hem ürün kalitesini hem de verimi korumada büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, üreticilerin belirtilen tarihlerde gerekli tedbirleri almalarını istedi. - MANİSA