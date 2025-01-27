Bahar Festivali Galası: Çin Kültürünün Simgesi

Ekonomi

CGTN; Bahar Festivali Galası ya da diğer adıyla Chunwan'ın, neden tüm Çinliler için anlamlı bir etkinlik olduğunu ve bu etkinliğin dünyanın dört bir yanındaki Çin topluluğunun ortak duygularını birleştiren bir bağ işlevi gördüğünü ele alan bir makale yayımladı.

Çin Yeni Yılı kutlamalarının temel taşlarından biri olan 2025 China Media Group (CMG) Bahar Festivali Galası, son prova aşamasına girdi. Yapılan açıklamaya göre; 22 Ocak'ta dördüncü hazırlık provası tamamlanan galanın gösteri programı ve teknik unsuru son halini aldı. Etkinlikte, Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) alanındaki ileri teknolojilere yer verilecek. Bahar Festivali Galası, 1983'teki başlangıcından bu yana operalar, halk şarkıları, danslar, skeçler ve geleneksel iki kişilik güldürüler gibi gösterilerle ülkenin mirasını kutlayarak Çin Yeni Yılı'nın kültürel bir simgesi haline geldi. - İSTANBUL