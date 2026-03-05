BAİB'den Şubatta Rekor İhracat - Son Dakika
BAİB'den Şubatta Rekor İhracat

05.03.2026 10:40
BAİB, şubatta yüzde 20 artışla 247 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'lik artışla 247 milyon 29 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, bölge olarak 2026'ya iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Yılın iki ayında geçen yıla göre yüzde 7,55 oranında artışla 483,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, özellikle şubatta rekor düzeyde artışa imza attıklarını bildirdi.

Şubatta 247 milyon 29 bin dolarlık ihracat yaptıklarını aktaran Çavuşoğlu, "Şubatta yüzde 20'nin üzerinde bir artış gerçekleştirdik. Çift haneli büyüme oranını yakaladık. Aylık bazda çok ciddi bir artış." dedi.

Çavuşoğlu, miktar bazında da artış olduğunu ve bundan dolayı ihracatçının yüzünün güldüğünü kaydetti.

Yurt dışı ziyaretlerin ihracatın artışında önemli faktör olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"148 ülkeye ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik. 63 ülkede bir milyon dolar barajını aştık, 14 ülkede de 10 milyon dolar barajını aştık. Bunda bizim emeklerimizin yanında ihracatçılarımızın da yoğun çabaları var. UR-GE ve yurt dışı heyet ziyaretlerinin meyvelerini almaya başladık. Örneğin Polonya, çok fazla ihracatımız yokken şu anda 8'inci sıraya geldi. Geçen yıl 2 kere ziyaret düzenledik. Aynı şekilde Fas da ilk 10'a giriyor, oraya da birkaç heyet gerçekleştirdik."

İhracat oranlarında Polonya'da yüzde 115, Fas'ta yüzde 117 ve İspanya'da yüzde 113 gibi bir artış yakaladıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, sıralamada ilk 10'a giren Maldiv Adaları'na da yüzde 743 oranında bir artışla 7,5 milyon dolarlık satış yaptıklarını kaydetti.

Başkan Çavuşoğlu, ülkeler bazında yılın iki ayında en fazla ihracatı Çin'e yaptıklarını kaydetti. Çin'i ise Almanya ve Romanya'nın takip ettiğini anlatan Çavuşoğlu, önemsedikleri ABD pazarının da dördüncü sırada yer aldığını bildirdi.

Yılın ilk iki ayında en fazla ihracatın yaş meyve ve sebze sektöründe yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, bu sektörde yüzde 19 oranında bir artış gerçekleştiğini belirtti. Yaş meyve ve sebzeyi sırasıyla maden metaller, ağaç orman ürünleri, kimyevi maddeler sektörlerinin takip ettiğini söyleyen Çavuşoğlu, hemen hemen her sektörde büyüme kaydettiklerini ifade etti.???????

Kaynak: AA

