Bakan Bolat, esnaf ve sanatkarlara yönelik yeni finansman desteklerini değerlendirdi: - Son Dakika
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Bakan Bolat, esnaf ve sanatkarlara yönelik yeni finansman desteklerini değerlendirdi:

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- "Yeni desteklerimiz, esnaf ve sanatkarlarımızın finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak, üretime, istihdama ve ekonomimize önemli katkılar sağlayacak"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sunulan yeni desteklerin, esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştıracağını, üretime, istihdama ve ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaf ve sanatkarlara yönelik açıkladığı yeni finansman desteklerine ilişkin paylaşım yaptı.

Erdoğan liderliğinde, üretimin, ticaretin ve alın terinin yanında durmaya devam ettiklerini aktaran Bolat, esnaf ve sanatkarları güçlendirecek adımları kararlılıkla atmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Bolat, bu kapsamda yeni finansman limitlerine işaret ederek, hazine destekli işletme kredisinin 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltildiğini anımsattı. İş yeri, taşıt ve makine-teçhizat alımına yönelik yatırım kredisi limitinin ise 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya çıkartıldığına dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"İşletme kredileri 4 yıl vadeyle kullandırılmakta olup, iş yeri alımına yönelik kredilerde vadeler 5 yıldan 6 yıla, taşıt ve makine-tesis alımına yönelik kredilerde vadeler ise 4 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır. Yeni desteklerimiz, esnaf ve sanatkarlarımızın finansmana ulaşmasını kolaylaştıracak, üretime, istihdama ve ekonomimize önemli katkılar sağlayacak. Bütün esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat, esnaf ve sanatkarlara yönelik yeni finansman desteklerini değerlendirdi: - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Bolat, esnaf ve sanatkarlara yönelik yeni finansman desteklerini değerlendirdi: - Son Dakika
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