Bolat: Suriye transit koridoru 15 Nisan'dan beri başarıyla işliyor - Son Dakika
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Bolat: Suriye transit koridoru 15 Nisan'dan beri başarıyla işliyor

Bolat: Suriye transit koridoru 15 Nisan\'dan beri başarıyla işliyor
09.06.2026 17:17
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriyeli mevkidaşıyla görüşmesinde Türkiye-Suriye-Ürdün-Suudi Arabistan transit koridorunun hayati önemini vurguladı ve serbest ticaret anlaşması ile ortak sanayi bölgesi hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından "Son Körfez savaşı da gösterdi ki Türkiye-Suriye-Ürdün- Suudi Arabistan transit koridoru çok hayati bir öneme haiz ve 15 Nisan'dan itibaren bu koridor başarıyla işlemeye devam ediyor." dedi.

Bolat, Anadolu Ajansının (AA) öncülüğünde, Gaziantep Valiliği koordinasyonuyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kalyon İnşaat ve SANKO Holding katkısıyla düzenlenen "AA Kent Ekonomileri Zirvesi Gaziantep-Halep" etkinliği kapsamında, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı eş-Şaar ve heyetiyle ikili görüşme yaptı.

Görüşme sonrasında, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Bolat, Suriye'nin 14 yıl boyunca zor bir dönemden geçtiğini, çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini, ülkenin baştan sona yıkıldığını anımsattı.

Bolat, Suriye'de devrimden sonra yeni ve istikrarlı bir dönemin başladığını ancak yeni bir devlet inşa etmenin kolay olmadığını söyledi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, siyasi ve toprak bütünlüğünü sağlama, meşru bir yönetim kurma noktasında, Suriye'ye büyük destek verdiğine işaret eden Bolat, "Suriye'de, işler iyi gidiyor. Türkiye olarak 8 Aralık devriminden sonra Suriye'de ekonomik çalışmaların hızlanması, ticaretin, yatırımın, ulaştırma serbestliğinin geliştirilmesi noktasında, sürekli iletişim ve toplantı halinde olduk. Bu anlamda ticarette büyük adımlar atıldı." diye konuştu.

"Türkiye ve Suriye, yeniden serbest ticaret anlaşması imzalaması noktasında"

Bölgede istikrar arttıkça yatırımcı güveninin arttığını dile getiren Bolat, ülkede yeni imalathaneler açılmasına yönelik çalışmaların yapıldığını aktardı.

Türkiye ve Suriye arasında yeniden bir serbest ticaret anlaşması imzalanması noktasında ilgililerle irtibat halinde olduklarına dikkati çeken Bolat, iki ülke arasında nisan ayında Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısı yapıldığını hatırlattı.

Bolat, bu toplantı doğrultusunda, standartlar, teknik uyum, gümrük işbirliği, ortak yatırımlar, gümrüklerin modernleştirilmesi, ticaretin artırılması, karşılıklı fuarlara katılım, transit ticaretin serbestleşmesi alanlarında, büyük ilerlemeler sağladıklarını, artık Türkiye-Suriye üzerinden bütün Körfez ülkelerine transit ticaretin mümkün hale geldiğini vurguladı.

"Serbest bölge ve ortak sanayi bölgesi hazırlıkları var"

Artan ticarete bağlı olarak karşılıklı taşımacılık hacminde de büyük bir artış olduğunun altını çizen Bolat, "Son Körfez savaşı da gösterdi ki Türkiye-Suriye-Ürdün-Suudi Arabistan transit koridoru çok hayati bir öneme haiz ve 15 Nisan'dan itibaren bu koridor başarıyla işlemeye devam ediyor. Hürmüz Boğazı kapandığında, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri için bir can damarı konumuna geldi. Şimdi Türkiye ve Suriye arasında ortak yatırımlar konuşuluyor. Serbest bölge ve ortak sanayi bölgesi hazırlıkları var." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, AA Kent Ekonomileri Zirvesi'nin, Gaziantep-Halep arasındaki ekonomik entegrasyonu hızlandırmaya katkı sunacağını bildirdi.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ile iki ülke arasındaki ekonomi, ticaret, ulaştırma ve gümrük ilişkilerini kapsayan bir gözden geçirme toplantısı gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Bolat, Türk bankalarının Suriye'de şube açması konusunun en önemli gündem maddelerinden olduğunu, İslahiye ile Nusaybin gümrük kapılarının yeniden açılmasını masaya yatırdıklarını da kaydetti.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Türkiye, Ekonomi, Suriye, Körfez, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bolat: Suriye transit koridoru 15 Nisan'dan beri başarıyla işliyor - Son Dakika

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