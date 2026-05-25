Bakan Bolat'tan Afrika Günü mesajı

25.05.2026 19:31
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 Mayıs Afrika Günü'nü kutladı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köklü medeniyet birikimi, genç ve dinamik nüfusu, sahip olduğu büyük potansiyel ve yükselen ekonomileriyle Afrika kıtasının, küresel sistemde her geçen gün daha güçlü bir konuma ulaştığını bildirdi.

Türkiye olarak karşılıklı saygı, eşit ortaklık, fayda anlayışı ve samimiyet temelinde Afrika ülkeleriyle ilişkileri her alanda geliştirmeye büyük önem verdiklerine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Ticaretten yatırımlara, altyapıdan savunma sanayisine, eğitimden kültürel iş birliklerine kadar geniş bir yelpazede Afrika ile güçlü bağlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz 'Afrika Açılımı' vizyonu doğrultusunda, Afrika kıtasıyla ticaret hacmimizi artırmaya, ekonomik ortaklıklarımızı güçlendirmeye ve ortak kalkınma hedeflerimize birlikte yürümeye devam ediyoruz. 25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle dost ve kardeş Afrika ülkelerini en kalbi duygularımla selamlıyor, Türkiye-Afrika iş birliğinin barışa, refaha ve ortak geleceğimize katkılar sunmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

