Bakan Bolat, TİMDER ile İstişarede Bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Aras ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda ziyarete ilişkin bilgi verdi.

Ticaret hacminin artırılmasının önemine dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul'da, TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Çiğdem Aras ve kıymetli yönetimini kabul ettik. Tesisat ve inşaat malzemeleri sektörümüzün mevcut durumu, beklentileri ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri üzerine verimli istişarelerde bulunduk. Üretim, ihracat ve ticaret hacmimizin artırılmasına yönelik atılabilecek adımları değerlendirdik. Ticaret Bakanlığı olarak sektörlerimizle güçlü iletişim ve işbirliği içinde, üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın yanında olmaya, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru, ülkemizin ticaretini daha da ileri taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."