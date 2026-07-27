Bakan Bolat: Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Bakan Bolat: Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor

Bakan Bolat: Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin zorlu süreçte ekonomik büyümeye sürdüğünü vurguladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, dünyanın içinde olduğu sıkıntılı süreçte ekonomide istikrarı koruyabilmenin, refah ve huzuru sağlamanın temel görevler arasında başta geldiğini belirterek, "Bu anlamda da böylesine yoğun meydan okumaların, kırılmaların olduğu bir dönemde ülkemiz ekonomisini büyütmeye devam etmektedir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2026 Akreditasyon Sertifika Töreni'ne katıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen programda, iş dünyasından isimler de yer aldı. Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak TOBB camiasıyla 2004'ten bu yana 19 önemli kara gümrük kapısının modernleştirilmesi ve genişletilmesi çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Bolat, "Dünya çapında örnek olan bu model, İslam Ticaret Odaları tarafından da örnek bir çalışma modeli olarak benimsendi. TOBB'un önderliğinde bu modelin diğer İslam ülkelerine de yayılması için gerekli danışmanlık ve işletme çalışmaları yürütülüyor. ve lisanslı depoculukta da birlikte ortak çalışmalarımız, iş birliğimiz oluyor. Bu şekilde Türkiye ekonomisinin daha da büyümesi, gelişmesi, dünyada hak ettiği yere daha hızlı ulaşması noktalarında çalışmalarımızla sizlerle devam edeceğiz" diye konuştu.

'ÜLKEMİZ, BİR YILDIZ GİBİ PARLAMAKTA'

Bakan Bolat, uzun bir dönem ticaretle, üretimle ve yeni yatırımlarla, uluslararası yatırımlarla büyümeye çalışan dünya ekonomisinde, son derece büyük ticaret kapışmalarının, ticaret savaşlarının, gümrük vergisi savaşlarının ve ticaret korumacılığının arttığı bir sürece girildiğini vurguladı. Ekonomiyi de sosyal hayatı da etkileyen önemli kırılmalar yaşandığını belirten Bolat, "Ekonomik krizler, salgın ve bölgesel savaşlar, enerji savaşları, gıda savaşları gibi süreçleri de yaşıyoruz. ve bunların ekonomiye etkileri de gerçekten can yakıyor. Bu anlamda Türkiye'mizin Avrupa ve Asya'nın kavşak bölgesinde; Afrika, Avrupa ve Asya'nın birleştiği noktada gerçekten emsalsiz, Allah vergisi, önemli ve kritik bir bölgede bulunması büyük bir avantaj. Ama işte baktığımızda da enerji savaşlarının, bölgesel savaşların, sınır savaşlarının da yer aldığı bölgenin tam ortasındayız. Bundan bir süre önce Balkanlar'da yaşanan büyük savaşlar, biliyorsunuz hem civarımızda ve bölgede büyük kırılmalar ve istikrarsızlıklar getirdi, hem de ekonomide ciddi olumsuz etkiler meydana getirdi. Enerji koridorlarının, ulaşım koridorlarının geçtiği bu bölge gerçekten istikrara muhtaç bir bölge. Allah'a çok şükür ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldan bu yana ülkemiz; terörü yenmiş olarak ve bölgede barış girişimlerinin öncüsü olarak istikrarını siyasette, ekonomide, modernleşmede, altyapıda, ulaşımda, enerjide, savunma sanayisinde her alanda giderek güçlendirerek bir yıldız gibi parlamakta" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZ İLK ÇEYREKTE YÜZDE 2,5 BÜYÜME SAĞLADI'

Dünyanın içinde olduğu bu sıkıntılı süreçte ekonomide istikrarı koruyabilmenin, refah ve huzuru sağlamanın temel görevler arasında başta geldiğine dikkat çeken Bakan Bolat, şöyle konuştu:

"Bu anlamda da böylesine yoğun meydan okumaların, kırılmaların olduğu bir dönemde ülkemiz ekonomisini büyütmeye devam etmektedir. Son 23 yılda yıllık ortalama yüzde 5,3'lük büyüme sağlayan, Covid'den sonraki süreçte yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüme sağlayan ülkemiz, bu yıl da ilk çeyrekte yüzde 2,5'ik bir büyüme sağladı. Dünyada artık öyle yüzde 6'larla, yüzde 7'lerle büyüyebilen bir yapı pek yok. Bundan 10 yıl önce, 12 yıl önce yüzde 10, yüzde 12 büyüyen bir Çin ekonomisi de artık yüzde 4, yüzde 4,5'larda büyüme rakamları açıklayabiliyor. Çünkü ekonomilere ateş veren ateşleyici lokomotif ticarette bir durgunluk süreci var. Ekonomiler, ortalama dünya ekonomisi 2000-2019 arası yüzde 4'lük ortalama büyüme sağlarken dünya ticareti bunun 2 katı büyüyordu; yüzde 7,5, yüzde 8'lerle büyümenin ana motoruydu. Ama şimdi dünya ekonomisi yüzde 3,3 geçen yıl büyüdü. Bu sene yüzde 3'ün altı olacak kesin olarak, Körfez Savaşı'ndan dolayı. Bu anlamda da baktığımızda artık dünya ihracatı, dünya büyümesinin yarısı kadar gerçekleşebiliyor. Bu nedenle istihdamı artırabilmemiz, büyüme tempomuzu devam ettirebilmemiz, ihracatımızı da arzu ettiğimiz gibi çift haneli rakamlarda büyütebilecek bir dünya konjonktürü yok; ama onu da mal ve hizmetler bazında artırabilmemiz önemli. Dış ticarette son 3 yıldan fazla bir süredir döviz piyasalarında dalgalanmalar olmadan istikrarlı bir şekilde sürdürebilmemiz de önemli. Diğer taraftan da Avrupa Birliği, ABD ve diğer ülkelerle sürdürülen müzakereler ve kritik görüşmelerle de Türkiye'mizin gelişmesini ve ticaretin artmasını sağlamaya çalışıyoruz."

İngiltere, Japonya, Körfez İşbirliği Konseyi, Ukrayna, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmeler yapıldığına işaret eden Bakan Bolat, Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) Ukrayna parlamentosunda onaylandığını, İngiltere'yle ise hizmetler sektörüne genişletilmesi müzakerelerinin devam ettiğini hatırlattı. Bolat, Körfez, Japonya ve diğer alanlarda da tercihli ticaret ve ekonomik iş birliği görüşmelerinin sürdürüldüğüne vurgu yaptı. Konuşmaların ardından ilk kez akredite olan 73 odaya sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Bolat: Türkiye Ekonomisi Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika

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