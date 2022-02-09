Üye Girişi
Bakan Dönmez, elektrik tarifesinde indirim taleplerinin değerlendirildiğini bildirdi Açıklaması - Son Dakika

Bakan Dönmez, elektrik tarifesinde indirim taleplerinin değerlendirildiğini bildirdi Açıklaması

09.02.2022 12:49
Bakan Dönmez, elektrik tarifesinde indirim taleplerinin değerlendirildiğini bildirdi Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli sosyal kesimlerden indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük taleplerin olduğunu belirterek, "Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu talepleri değerlendiriyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çeşitli sosyal kesimlerden indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük taleplerin olduğunu belirterek, "Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı, çıkınca kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Dönmez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elektrikte kademeli tarifede 210 kilovatsaat sınırının 1 Şubat itibarıyla uygulanmaya başlandığını kaydetti.

Çeşitli sosyal kesimlerden indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük taleplerin olduğunu ifade eden Dönmez, "Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı, çıkınca kamuoyuyla paylaşacağız. Esnaflarımız, küçük işletmeler ve birtakım STK'lerden gelen talepler var. Hepsini değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Dönmez, Azerbaycan'ın şubat başı itibarıyla Türkiye'ye günlük 4-5 milyon metreküp ilave doğal gaz gönderdiğine de değinerek, ilave akışın da devam ettiğini söyledi.

İran'dan gelen gazın henüz beklenen seviyede olmadığını aktaran Dönmez, "İran'dan gelen doğal gazda belli oranda bir akış sağlandı. Bunları değerlendiren BOTAŞ, sanayiye olan kısıtlamayı dün itibarıyla kaldırmış oldu. Gaz ve elektrikte herhangi bir kısıtlama söz konusu değil." bilgisini paylaştı.

YORUMLAR
500

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Fatih Dönmez, Doğalgaz, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez, elektrik tarifesinde indirim taleplerinin değerlendirildiğini bildirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
13:24 Asansörde cesedi bulunan kadının cinayete kurban gittiği belirtildi!
13:10 Sesi tıpatıp aynı! 'Karantinadaki Erdoğan' taklidi izleyenleri güldürdü
13:00 Bakıcısının, yaşlı annelerine tecavüz ettiğini gizli kamerada fark ettiler! Sapık bakıcı müebbet yatacak
12:48 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde dün neler oldu? Nadide'nin tehditleri karşısında Songül ne yapacak?
12:27 Kaçak kazı yapan şahıslar siyah tavuk kesmiş! Nedeni ise daha da dehşet verici
12:24 Yeni düzenleme geliyor! Elektrik faturalarında kilovat sınırı ve vergilendirmeyle ilgili değişiklik gündemde
12:11 Suikast sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın küçük oğlunun hayrete düşüren fotoğrafları! Lüks araçlarla direksiyon başında poz
12:06 2. Kadir Şeker vakasında tahliye! Eşini ve kızını bıçaklayan adamı engellerken yaralayan genç serbest bırakıldı
11:58 Pandemi'de çalıştıkları için şirket, çalışanlarını tatile gönderiyor!
11:53 Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu? Han, Ceylin ile ilgili ne karara vardı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 13:32:30. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Dönmez, elektrik tarifesinde indirim taleplerinin değerlendirildiğini bildirdi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement