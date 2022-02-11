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Bakan Dönmez: "Muhalefetini Türkiye'nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin, adeta freni boşalmış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir... - Son Dakika

Bakan Dönmez: "Muhalefetini Türkiye'nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin, adeta freni boşalmış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir...

11.02.2022 16:24
Bakan Dönmez: "Muhalefetini Türkiye'nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin, adeta freni boşalmış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir...

Bakan Dönmez: "Muhalefetini Türkiye'nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin, adeta freni boşalmış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan aşağı indiğini görüyoruz.

Bakan Dönmez: "Muhalefetini Türkiye'nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin, adeta freni boşalmış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir yokuştan aşağı indiğini görüyoruz. Hiçbir ahlaki ve insani değerden nasibini almayan bu tarz bir siyasetin, önüne ne gelirse sürüklediğine, halkı kışkırtmaya yönelik attığı adımların sonuncusuna geçtiğimiz günlerde şahit olduk." - ANKARA

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Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez: 'Muhalefetini Türkiye'nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin, adeta freni boşalmış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir... - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Dönmez: "Muhalefetini Türkiye'nin tökezlemesi üzerine kuran bir siyasetin, adeta freni boşalmış bir kamyon gibi her gün yalanlarla dolu bir... - Son Dakika
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