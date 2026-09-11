Bakan Kacır, 125 ülkeden 25 bin ziyaretçili Texhibition İstanbul'u gezdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, tekstil sektörünün önemli buluşma noktalarından Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nı ziyaret etti.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) öncülüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Texhibition İstanbul, 500'e yakın Türk ihracatçısını, 125 ülkeden 25 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyle buluşturuyor.

Katılımcı firmalar, dokuma, örme, iplik, aksesuar, denim, broderi ve nakış, baskı ve suni deri kategorilerindeki ürünlerinden oluşan koleksiyonlarını uluslararası alıcılara sunuyor.

Bakan Kacır, fuara yaptığı ziyarette, firmaların stantlarını gezdi.

Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim ihracatı gerçekleştiren firmaların temsilcileriyle sohbet eden Kacır, sergilenen ürünler ve fuarın bu sene nasıl geçtiğine dair bilgi aldı.