Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'yla 310 yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün, 272 teknoloji alanı ve 36 kritik ham maddeye yönelik 1 milyar liranın üzerindeki yatırımlara, 2 yılı anapara ödemesiz 10 yıl vadeli uygun koşullarda kaynak kullanımı sağladıklarını belirterek, bu kapsamda 532 milyar lira büyüklüğünde 85 projenin önünü açtıklarını bildirdi.

Kacır, KOSGEB'te düzenlenen "OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çeyrek asırlık döneme büyük atılımlar sığdırdıklarını, 2002'de 41 milyar dolar olan imalat sanayisinin katma değerini, geride kalan 12 ayda 259 milyar dolara ulaştırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin, küresel ekonominin fırtınalı döneminde üretim gücünü koruduğunu dile getiren Kacır, "Türk sanayisi katma değerli üretimle büyüyor. Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir sanayi altyapısını, ülkemizde hep birlikte daha güçlü şekilde tesis etmek." dedi.

Kacır, 2002'den bu yana Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinin (OSB) sayısını 374'e çıkardıklarını, bu bölgelerin toplam alanını ise 135 bin hektara taşıdıklarını anlattı. Bu bölgelerde üretimde olan fabrika sayısını 61 bin 500'e, çalışan sayısını 2 milyon 700 bine yükselttiklerini kaydeden Kacır, son 24 yılda OSB projelerine sağladıkları yaklaşık 120 milyar lira kaynakla, OSB'lerin altyapı ve çevre yatırımlarını tamamlamalarına destek olduklarını belirtti.

Kacır, teşviklerle, 603 AR-GE, 134 tasarım merkezi ile 25 teknoparkın faaliyet göstermesine imkan tanıdıklarına işaret etti.

Sundukları destekleri güncellediklerine dikkati çeken Kacır, şöyle devam etti:

"Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'yla 310 yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün, 272 teknoloji alanı ve 36 kritik ham maddeye yönelik 1 milyar liranın üzerindeki yatırımlara, iki yılı ana para ödemesiz 10 yıl vadeli uygun koşullarda kaynak kullanımı imkanı sağlıyoruz, bu kapsamda 532 milyar lira büyüklüğünde 85 projenin önünü açtık. Eylülde hayata geçirdiğimiz yeni uygulamayla, stratejik nitelik taşıyan tüm projelere doğrudan, 100 milyon liranın üzerinde yatırımla hayata geçen diğer projeleri ise yatırımın ilerleme seviyesi, OSB veya endüstri bölgesinde gerçekleşmesi, yatırımcının araştırma geliştirme faaliyetleri gibi unsurları önceliklendirerek, bir yıl anapara ödemesiz, 5 yıl vadeli Merkez Bankası politika faizi oranının 10'da 7'si, yani halihazırda yıllık yüzde 25 finansman maliyetiyle kaynak sunmak üzere önemli bir adım attık. Bu uygulamada da eylül ayından bugüne, 114 milyar liralık 122 proje için öncelikli finansman belgesi düzenledik."

Kacır, Teknoloji Hamlesi Programı ile 1126 orta yüksek ve yüksek teknolojik ürün, 34 ham madde ve 414 teknoloji alanına yönelik yatırımları ülkeye kazandırdıklarını bildirdi. Bu programda, bugüne dek cari dengeye yıllık 11,5 milyar dolar katkı sunacak 213 yatırım projesini desteklediklerini anlatan Kacır, yeşil ve dijital dönüşüm programlarıyla imalat sanayisinin karbon ayak izini azaltacak, kaynak verimliliğini artıracak ve dijital teknolojileri üretim süreçlerine entegre edecek yatırım projelerine 226 milyon liraya kadar nakdi destek ve yatırımların yüzde 40'ına kadar vergi indirimi olanağı sunduklarını ifade etti.

Kacır, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) sağladıkları 300 milyon kaynağı KOSGEB eliyle KOBİ'lerin dijital dönüşüm projelerine yönlendirdiklerini söyledi.

OSB'lerin çevre altyapısını geliştirmek, enerji verimliliğini artırmak, yeşil dönüşüm yatırımlarını hızlandırmak için İslam Kalkınma Bankasıyla 250 milyon dolarlık sürdürülebilir organize sanayi bölgeleri projesinin finansman anlaşmasını imzaladıklarını belirten Kacır, Dünya Bankası işbirliğiyle yürüttükleri projelerle 1 milyar doların üzerinde finansmanı, Türkiye'nin sanayicilerine, KOBİ'lerine ve yeşil teknoloji girişimlerine sunduklarını dile getirdi.

"400 firmamızın yatırıma hazır dönüşüm projeleri geliştirmesini sağlayacağız"

Kacır, KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı bünyesinde açtıkları teklif çağrısı kapsamında, enerji, su ve ham madde verimliliği, atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi alanlarındaki projelerin her birine 7 milyon liraya kadar ilk iki yılı geri ödemesiz, 3 yıl vadeli faizsiz destek sağlayacaklarının altını çizdi.

Dünya Bankası ile Yeşil ve Dijital Dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacak 485 milyon dolar bütçeli Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi'ni de hayata geçirdiklerini ifade eden Kacır, "Bu projede de yeşil ve dijital dönüşüm programları kapsamında, dönüşüm merkezi statüsü kazanan işletmelerimizin yatırımlarını, paydaş bankalar aracılığıyla uzun vadeli finansmanla buluşturacağız. Böylelikle 400 firmamızın yatırıma hazır dönüşüm projeleri geliştirmesini sağlayacak, en az 280 işletmemizin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına bu enstrüman aracılığıyla finansman sunacağız." dedi.

Kacır, öte yandan OSB'lerin ve buralarda faaliyet gösteren işletmelerin yeşil dönüşüm yatırımlarını 10 yıla varan vadeli finansman imkanlarıyla buluşturacaklarını da belirtti.

Son dönemde emek yoğun sektörlerin üretim ve istihdam kapasitesini korumaya dönük uygulamaları hayata geçirdiklerinden bahseden Kacır, şöyle devam etti:

"Tekstil, hazır giyim, konfeksiyon, deri ve mobilya sektörlerindeki işletmelerimize sunduğumuz çalışan başına destek tutarını bu yıl 3 bin 500 liraya çıkardık ve bu programa büyük ölçekli firmaları da dahil ettik. Programın katkısıyla bu yıl bu emek yoğun 4 sektörümüzde ülke sathında istihdam kaybını yüzde 100 önlemiş olduk. Yine 150 milyar lira kefalet desteği ile işletmelerimize 250 milyar lira finansman sağladığımız İmalat Sanayi Finansman Desteği programıyla da istihdamını koruyan firmalarımız için yıllık 37 puan finansman maliyetinin 12 puanını Bakanlık olarak karşılıyoruz."

"Sanayimizin düşük karbonlu üretime geçişini güçlü şekilde destekleyeceğiz"

Kacır, ilerleyen dönemde OSB'lerin limanlara ve ana ulaşım koridorlarına bağlantılarını hızla geliştireceklerini, sanayicilerin lojistik maliyetlerini azaltacaklarını vurguladı.

Sanayi Alanları Master Planı doğrultusunda döngüsel ekonomiyi ve yeşil üretimi esas alan, lojistik bağlantılarıyla üreticilerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıran, modern altyapı ve kümelenme imkanlarıyla yatırımlara değer katan yeni sanayi havzaları oluşturacaklarının altını çizen Kacır, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ve enerji verimliliği yatırımlarını yaygınlaştırarak, sanayimizin düşük karbonlu ve kaynak verimli üretime geçişini daha da güçlü şekilde destekleyeceğiz. Büyük ölçekli veri merkezi ve yapay zeka altyapı yatırımlarıyla OSB'lerimizi sanayi ve teknoloji ekosistemimizin geleceğine yön veren, yeni nesil teknoloji üstlerine dönüştüreceğiz. Sanayi ve teknoloji kolejleriyle gençlerimizi, ileri üretim teknolojileriyle erken yaşta buluşturacağız. Dijital altyapı, otomasyon ve yapay zeka uygulamalarının üretim süreçlerine entegrasyonunu hızlandırarak sanayimizin verimliliğini daha yüksek seviyelere birlikte taşıyacağız. Lojman uygulamasıyla OSB'lerimizi çalışanlarımızın yaşam kalitesini de gözeten, istihdam merkezleri haline getireceğiz."