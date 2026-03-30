Bakan Kacır, "Sıfır Atık Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı
Bakan Kacır, "Sıfır Atık Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

30.03.2026 13:09
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gıda israfının geleceği tehdit ettiğini ve vicdanları yaraladığını bildirerek, "Daha yaşanabilir ve adil bir dünya için israfı azaltmak, kaynaklara sahip çıkmak ve sorumluluk almak, hepimizin ortak görevi." ifadesini kullandı.

Kacır, NSosyal hesabından 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Türkiye'nin çabalarıyla Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün kutlandığını belirten Kacır, "Bu yıl 'Gıda İsrafı' temasıyla anılan bu özel gün, çoğu zaman fark etmediğimiz büyük bir kayba dikkat çekiyor. Her yıl dünyada milyarlarca ton gıda tüketilmeden, toprağın verimi, suyun değeri ve emeğin karşılığıyla birlikte kayboluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, gıda israfının geleceği tehdit ettiğini ve vicdanları yaraladığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu gidişata hep birlikte 'dur' demeliyiz. Daha yaşanabilir ve adil bir dünya için israfı azaltmak, kaynaklara sahip çıkmak ve sorumluluk almak, hepimizin ortak görevi."

Kaynak: AA

Etkinlikler, Ekonomi, Ankara, Çevre, Son Dakika

