Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın "2026 Yılı Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi"nin yayımladığını bildirerek, "Çalışmada, üniversitelerimiz kalite ve hacim boyutlarında 11 gösterge temelinde değerlendirildi. 20 ana ve 134 alt alanda objektif veriye dayalı bilgi sunan rapor, bilim temelli kalkınma yolculuğumuza ışık tutacak." ifadesini kullandı.

Kacır, NSosyal hesabından analize ilişkin paylaşımda bulundu.

TÜBİTAK'ın "2026 Yılı Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi" raporunu yayımladığını belirten Kacır, "Çalışma kapsamında elde edilen araştırma sonuçları, üniversitelerin kendi bünyelerindeki alan bazlı yetkinlik dağılımlarını ve Türkiye genelindeki konumlarını ortaya koyan interaktif grafikler ve detaylı bir raporla kamuoyunun erişimine sunuldu. Çalışmada, üniversitelerimiz kalite ve hacim boyutlarında 11 gösterge temelinde değerlendirildi. 20 ana ve 134 alt alanda objektif veriye dayalı bilgi sunan rapor, bilim temelli kalkınma yolculuğumuza ışık tutacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yükseköğretim kurumlarının araştırma performansları değerlendiriliyor

TÜBİTAK'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada da analizin, yükseköğretim kurumlarının araştırma performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesine imkan tanıdığına işaret edilerek, "Üniversitelerin kendi bünyesindeki araştırma alanlarından hangilerinde görece daha yetkin olduğunu ortaya koyan bu kapsamlı çalışma, ulusal politikaların, bölgesel kalkınma planlarının, üniversite-sanayi işbirliklerinin ve kurumsal stratejilerin veriye dayalı karar alma süreçleriyle desteklenmesini amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.

Güncellenen raporda, 2020 yılı ve öncesinde kurulmuş 200 üniversitenin değerlendirildiği aktarılan açıklamada, yayın verileri için Scopus, proje verileri için de TÜBİTAK veri tabanının kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, üniversitelerin yetkinlik haritaları çıkarılırken önceki dönemlerle uyumlu ve sürdürülebilir bir metodoloji izlendiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Buna göre değerlendirme, 'kalite' ve 'hacim' göstergeleri şeklinde iki temel eksende yapıldı. Kalite göstergeleri kapsamında dünyaya görece bağıl atıf etkisi, dünya genelinde en çok atıf alan ilk yüzde 10'luk dilime giren yayın sayısı, akademisyenlerin araştırma verimliliği, AR-GE ve yenilik projelerinin niteliği, patentler tarafından atıflanmış yayın sayısı ile uluslararası işbirlikleri ve uluslararası katkı verileri kullanıldı. Hacim göstergeleri kapsamında ise dünyadaki bilgi birikimine katkı, Türkiye'de ilgili alanda akademik değer yaratan kritik kitlenin üniversitedeki payı, AR-GE ve yenilik proje hacmi ile üniversitenin ilgili alandaki Türkiye'ye görece bağıl odaklanma endeksi değerlendirmeye alındı."