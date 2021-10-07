Bakan Muş, araç satışlarıyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu: Gerekirse mevzuatı değiştiririz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, NTV canlı yayınında Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Vatandaşın merak ettiği birçok konuda açıklamada bulunan Bakan Muş, son dönemde sıfır araçların boş arazilerde görüntülenmesiyle birlikte sıklıkla tartışılan araç satışı ve araç fiyatlarıyla ilgili de önemli noktalara değindi.

"GEREKİRSE MEVZUATI DEĞİŞTİRİRİZ"

Bakan Muş, bayilerle galerilerin anlaştığı ve bayilerin fiyatları istedikleri gibi belirledikleri yönündeki iddialara yanıt vererek, "Araç satışlarıyla ilgili ciddi iddialar var, inceleyeceğiz, hukuksuz bir durum varsa gerekirse bunun yaptırımı ağır olur, mevzuatımızı da değiştiririz" dedi.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATMIŞTI

Sıfır araçların bir arazide toplandığı görüntüler sosyal medyada yayılmış ve büyük tartışma yaratmıştı. Söz konusu "Stokçuluk" iddialarının ardından açıklamada bulunan firmanın aksesuar departmanında satış sorumlusu Orhan Yıldız, araçların kiralık olduğunu ve 2 yıl boyunca satılamayacağını belirterek, "Bu araçlar stoklu ancak filoya ait. Kiralama departmanına ait, operasyonel kiralama için ayrılmış araçlar. Ben istesem bile bu araçları 2 yıl içinde perakende olarak müşteriye satamam" ifadelerini kullanmıştı.

Sıfır otomobillerde "stokçuluk" iddialarına hem firmadan hem de Honda'dan peş peşe yanıt