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Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü

01.02.2022 15:37
Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüşme gerçekleştirdi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Nureddin Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud- Basso ve ekibiyle görüşme gerçekleştirdi. Bakan Nebati, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Sayın Odile Renaud- Basso ve ekibiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın önümüzdeki dönemde ülkemizdeki yatırımlarını ve potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirdik" ifadelerini kullandı.


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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı ile görüştü - Son Dakika Ekonomi


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