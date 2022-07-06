Bakan Nebati: "Fiyat Artışlarına Rağmen Ekonomimiz Büyüyor" - Son Dakika
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Bakan Nebati: "Fiyat Artışlarına Rağmen Ekonomimiz Büyüyor"

06.07.2022 14:29
Bakan Nebati: "Fiyat Artışlarına Rağmen Ekonomimiz Büyüyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 78,26'ya çıkarken; Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı veriler de mayıs ayındaki dış ticaret açığının 10,7 milyar dolar olduğunu ortaya koymuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu verilerin açıklanmasının ardından ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Nebati'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor. Türkiye Ekonomi Modelimizi kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlememizi sürdürüyor, büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz."

YORUMLAR
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Bakan Nebati: Ekonomimiz büyümeye devam ediyor Bakan Nebati: Ekonomimiz büyümeye devam ediyor Afgan kurban tüccarları, ihracat yasağının kalkmasını istiyor Afgan kurban tüccarları, ihracat yasağının kalkmasını istiyor
Kaynak: ANKA

Togo Cumhuriyeti, Nureddin Nebati, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: 'Fiyat Artışlarına Rağmen Ekonomimiz Büyüyor' - Son Dakika

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