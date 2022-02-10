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Bakan Pakdemirli: "2022'de pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz" - Son Dakika

Bakan Pakdemirli: "2022'de pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz"

10.02.2022 10:55
Bakan Pakdemirli: "2022'de pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2022 yılında pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2022 yılında pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, pancar fiyatları ile çiftçiye sağlanan desteklere ilişkin bilgiler vererek, bu yıla ilişkin üretim beklentilerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 875 liralık pancar fiyatının çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandığını ve pancara olan ilginin büyük oranda arttığını aktaran Pakdemirli, "Şekerde ilk defa avans alım fiyatı sene başında açıklandı. Pancar alım kesin fiyatı ise ekonomik gelişmeler ve alternatif ürün fiyatları da dikkate alınarak hasat öncesi açıklanacak. Dolayısıyla hiçbir çiftçimiz mağdur edilmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, Türkşeker'in 35 ilde 15 şeker fabrikası ve 62 ziraat bölge şefliği vasıtasıyla pancar üretim sözleşmelerini imzalamaya başladığına işaret ederek, "Türkşeker 170'i teknik personel olmak üzere yaklaşık 700 kişilik ekip ile gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar neticesinde bir hafta gibi kısa bir sürede 409 köyde, 4 bin 252 çiftçiden yaklaşık 1,1 milyon ton pancar üretim taahhüdü alınarak sözleşmeler imzalandı." bilgisini paylaştı.

"Türkşeker pancar çiftçisine desteğini artırdı"

Sonbahar yağışlarının geçen yılki yağışlarının üzerinde gerçekleştiğine dikkati çeken Pakdemirli, kışın ise bol kar yağışlı geçtiğini ve sonrasında bereketli yağmurlar beklediklerini ifade etti.

Pakdemirli, "Meteorolojik veriler bu sene pancar üretiminde geçen yıla göre daha az su sorunu yaşanacağını müjdeliyor. Beklenen iklim koşulları oluştuğunda 2022 yılında pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkşeker'in 2022 üretim döneminde pancar çiftçisine olan desteğini artırdığını da belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Türkşeker, çiftçimizin yüzde 17 olan istihkak posa oranını yüzde 20'ye, faizsiz şekilde 3 kez verilen avans sayısını 4'e çıkardı. Çiftçimizin finans sorunu yaşamaması için avans miktarı ise yüzde 100 artırılarak her dönem için ton başına 36 lira olarak belirlendi."

Bakan Pakdemirli: 2022'de pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz
Bakan Pakdemirli: 2022'de pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz

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Bekir Pakdemirli, cumhurbaşkanı, Türk Lirası, TÜRKŞEKER, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Pakdemirli: '2022'de pancar üretiminde yeni rekorlar bekliyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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