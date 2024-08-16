Bakan Şimşek: '12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7'ye geriledi'
Bakan Şimşek, yapılan son değerlendirmeler sonucunda 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 28,7'ye gerilediğini açıkladı. Ayrıca, 24 ay sonrası enflasyon beklentisinin ise yüzde 19,3 olduğunu belirtti.
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16.08.2024 13:05:44. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek: '12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7'ye geriledi' - Son Dakika
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