Bakan Şimşek: Bütçe Performansı Hedeflerle Uyumlu

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından bütçe uygulamalarına ve mali disipline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bütçe performansının hedeflenen doğrultuda ilerlediğine dikkati çeken Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bütçe performansımız hedeflerle uyumlu seyrediyor. Faiz dışı bütçe dengesi bütün zorlu koşullara rağmen ilk dört ayda yıllık 536 milyar lira iyileşti. Bu sayede geçen sene ocak-nisan döneminde yüzde 142 olan iç borç çevirme oranı, bu sene yüzde 82 gerçekleşti. Vergide adaleti güçlendiren, kayıt dışılıkla mücadeleyi artıran ve kamu harcamalarında etkinliği önceleyen politikalarımızla güçlü bir mali alan oluşturduk. Ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığını artıran bu mali alan sayesinde küresel enerji fiyatlarının etkilerini sınırlamak amacıyla gerekli tedbirleri aldık. Uyguladığımız programın önemli çıpalarından olan mali disiplini güçlendirmeye yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." - ANKARA