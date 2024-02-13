Bakan Şimşek: Finansal okuryazarlık kaynakların daha üretken alanlara yönelmesini sağlayacak

Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Finansal okuryazarlık arttıkça, kaynaklarımız daha üretken alanlara yönelecek, sermaye piyasalarımızın derinliği ve etkinliği daha da artacaktır" dedi.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sermaye piyasasındaki finansal okuryazarlık ile ilgili, "Vatandaşlarımızın daha sağlıklı finansal kararlar alabilmesi ve risklerini daha iyi yönetebilmesi için finansal okuryazarlık çok önemlidir. Finansal okuryazarlık arttıkça, kaynaklarımız daha üretken alanlara yönelecek, sermaye piyasalarımızın derinliği ve etkinliği daha da artacaktır" ifadelerini kullandı.