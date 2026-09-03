Bakan Şimşek, kalıcı fiyat istikrarı için yapısal politikaların süreceğini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlama adımlarını sürdürdüklerini belirtti. Kalıcı fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda yapısal politikaların devam edeceğini duyurdu.
Bakan Şimşek: "Küresel fiyat şoklarının enflasyon etkisini sınırlamaya yönelik adımlar atarken kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda yapısal politikalarımızı sürdürüyoruz"
Kaynak: AA
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