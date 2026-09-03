Bakan Şimşek: Kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesinde
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temel mal enflasyonunun yıllık yüzde 15,9 ile Kasım 2020'den sonraki en düşük seviyeye gerilediğini açıkladı. Bakan Şimşek, yıllık kira enflasyonunun da son 46 ayın en düşük seviyesine indiğini belirtti.
Bakan Şimşek: "Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 15,9 ile Kasım 2020'den sonraki en düşük seviyesine gerilerken yıllık kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesine indi"
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Şimşek: Kira enflasyonu son 46 ayın en düşük seviyesinde - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?