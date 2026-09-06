Bakan Şimşek, KOBİ kredilerinin toplam krediler içindeki payının yüzde 27'ye çıktığını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmana erişimin üretken kapasiteyi destekleyecek şekilde güçlü biçimde desteklendiğini belirtti. Bakan Şimşek, KOBİ kredilerinin toplam krediler içindeki payının yüzde 27'ye yükseldiğini duyurdu.
Bakan Şimşek: "Finansmana erişimi, üretken kapasiteyi destekleyecek nitelikte güçlü şekilde destekliyoruz. KOBİ kredilerinin toplam krediler içindeki payı yüzde 27'ye çıktı"
Kaynak: AA
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