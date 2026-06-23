Bakan Şimşek Londra'da İklim Finansmanı Etkinliklerine Katılacak - Son Dakika
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Bakan Şimşek Londra'da İklim Finansmanı Etkinliklerine Katılacak

23.06.2026 14:45
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Mehmet Şimşek, Londra'da yatırımcılarla iklim finansmanı ve Türkiye ekonomisi hakkında görüşecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinliklerine iştirak edecek.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre Bakan Şimşek, İngiltere'de yürüteceği temaslar nedeniyle bu akşam Londra'ya gidecek.

"London Climate Action Week" etkinliği dolayısıyla gerçekleştireceği temasları kapsamında küresel yatırımcılarla bir araya gelecek olan Şimşek, iklim finansmanı, sürdürülebilir büyüme ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Şimşek'in temasları, Türkiye'nin bu yıl Antalya'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) öncesinde iklim finansmanı gündeminin ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi açısından da önem taşıyor.

Yatırımcılarla bir araya gelecek

Program kapsamında Şimşek, Net Zero Delivery Summit ile Climate Resilience Finance Summit programlarının açılış oturumlarında konuşacak.

Bakan Şimşek, ayrıca BNP Paribas Türkiye Konferansı'nda yatırımcılarla bir araya gelerek, uluslararası fon yöneticileri ve yatırımcılara Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ve reform gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Şimşek, yarın başlayacak temaslarının ardından perşembe günü yurda dönecek.

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Türkiye, Ekonomi, Londra, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek Londra'da İklim Finansmanı Etkinliklerine Katılacak - Son Dakika

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