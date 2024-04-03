Bakan Şimşek: "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda martta geriledi.

TÜFE Mart Ayında Yıllık Yüzde 68,50 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında yıllık yüzde 68,50, aylık yüzde 3,16 artış gösterdi. Giyim ve ayakkabı en az artış gösteren grup olurken, eğitim en yüksek artışı kaydetti. Alkollü içecekler ve tütün ise azalış gösteren grup oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 51,47 artış gösterdi.