Bakan Şimşek'ten Dezenflasyon Vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalar sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendirdiklerini belirterek, "Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, sosyal medya hesabından grafikli yaptığı paylaşımında, mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin geçen yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1'e gerilediğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı. Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor."