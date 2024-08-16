Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşmeye devam edecek

Ekonomi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun ağustosta belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini beklediklerini açıkladı.

Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın paylaştığı Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor. Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon, yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7'ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu. Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz" dedi.