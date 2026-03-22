Bakan Uraloğlu'dan Katar'da şehit olan personel için başsağlığı mesajı Açıklaması

Bakan Uraloğlu'dan Katar'da şehit olan personel için başsağlığı mesajı
22.03.2026 16:17
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Katar'da yaşanan elim helikopter kazasında 1 asker ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğu haberini, derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Uraloğlu, "Kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Aynı kazada hayatlarını kaybeden 4 askeri için de dost ve kardeş ülke Katar'a taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

