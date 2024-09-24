Bakan Uraloğlu: Hızlı Tren Stratejisi - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Uraloğlu: Hızlı Tren Stratejisi

Bakan Uraloğlu: Hızlı Tren Stratejisi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, raylı sistemleri yerli olarak geliştirecek ve hızlı treni tüm Türkiye'ye yayacaklarını belirtti.

24.09.2024 21:49
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin raylı sistem ihtiyaçlarını yerli ve millileştirerek aynı zamanda bir teknoloji transferi de yaparak karşılama noktasında gayret ettiklerini belirterek, "Ülkemizin her tarafına hızlı treni yaymak istiyoruz." dedi.

Berlin'de iki yılda bir düzenlenen Avrupa'nın en büyük uluslararası ulaşım teknolojileri, sistemleri ve araçları fuarı InnoTrans'da Türk şirketlerini desteklemek için bulunan Bakan Uraloğlu, fuar ziyaretini AA muhabirine değerlendirdi.

InnoTrans'ın raylı sistem araçları başta olmak üzere altyapı ve üstyapının sergilendiği ve konuşulduğu bir fuar olduğunu belirten Uraloğlu, fuarda Türkiye'nin görünürlüğünün arttığını kaydetti.

Uraloğlu, "Tabii geçmişte InnoTrans'a bizim firmalarımız bir elin parmakları kadar sayıda katılıyor ya da katılamıyordu. Bugün katılan 64 firma var. Ben şimdi neredeyse hepsine uğradım. Mümkün olduğu kadar destek olalım istedim. Bir taraftan da bazı firmalarımızın 2025-2026 hatta 2027 siparişlerini bile aldığını burada gördüm. Gurur verici bir seviye. Yeterli mi? Asla yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de hem lokomotif, hızlı tren setleri ihtiyacı ve üretimi anlamında bir süreç işlediğini dile getiren Uraloğlu, bu konuda dünya çapında iş yapan firmalarla görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "Türkiye'nin ihtiyaçlarını yerli ve millileştirerek aynı zamanda bir teknoloji transferi de yaparak karşılama noktasında bütün ekibimizle beraber gayret ediyoruz." diye konuştu.

InnoTrans'da Fransız Alstom ve Alman Siemens başta olmak üzere birçok firmayla da görüşme yaptıkların anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 30 tane yüksek hızlı tren seti var. ve bunlar yetmiyor maalesef. Tam kapasite çalışıyorlar. Onun için ilk etapta hızlı bir şekilde bu setleri nasıl karşılarız onu konuştuk. 12 tane civarında set ihtiyacımız var. Mutlaka Türkiye'de ortaklaşa yatırım imkanlarını konuştuk. Belli mesafeler aldık. İlerleyen zaman dilimi içerisinde karar verip yolumuza inşallah devam edeceğiz.

Raylı sistemler yük ve yolcu taşımacılığında artık karbon ayak izinin azaltılması, sıfırlanması, emisyon salınımının sıfırlanması noktasında kıymetli. Hepimiz, bütün dünya ve Türkiye'de o yolda yatırım yapma gayreti içerisinde oluyoruz. Şu anda 14 bin kilometre demir yolu ağımız var. 3 bin 700 kilometre civarında inşaatı devam eden var. İlk etapta 2028'e kadar 18 bin kilometreye inşallah çıkarmış olacağız. 2053'te de 28 bin kilometreye çıkarmış olacağız. Dolayısıyla dünyadaki bu trendi biz de yakalamış olacağız. ve bunu da mutlaka yerli ve milli üretimlerle, ortaklaşa olan üretimlerle karşılayalım istiyoruz."

Hızlı trenin Sivas'a kadar ulaştığını hatırlatan Uraloğlu, hedeflerinin hızlı trenleri Bakü, Tiflis ve Kars'a kadar getirmek olduğunu söyledi.

Uraloğlu, "Ülkemizin her tarafına hızlı treni yaymak istiyoruz. Kars'taki amcamızı, Karadeniz'deki teyzemizi, Güneydoğu'daki olsun, İzmir'deki olsun bütün vatandaşlarımızı bu emniyetli, hızlı ve güvenli taşımacılık sistemiyle inşallah hepsini tanıştıracağız." ifadelerini kullandı.

Raylı sistemler konusunda gelişmelere uzak kalmamak adına bakanlık olarak fuarda bulunduklarını da dile getiren Uraloğlu, "Fuarda 64 Türk firmasının bulunması ve onların ciddi bir ihracat yapıyor olması bizim için kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Uraloğlu: Hızlı Tren Stratejisi - Son Dakika

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