Bakan Varank, nisan ayına ilişkin yatırım teşvik verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Varank, nisan ayına ilişkin yatırım teşvik verilerini değerlendirdi Açıklaması

13.06.2022 21:00
Bakan Varank, nisan ayına ilişkin yatırım teşvik verilerini değerlendirdi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, nisanda düzenlenen 1144 teşvik belgesiyle 31 bin 176 kişiye istihdam sağlayacak 32,5 milyar liralık yatırımı destekleyecekleri bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, nisanda düzenlenen 1144 teşvik belgesiyle 31 bin 176 kişiye istihdam sağlayacak 32,5 milyar liralık yatırımı destekleyecekleri bildirdi.

Varank, sosyal medya hesabından, nisan ayındaki yatırım teşvik belgelerine ilişkin rakamları paylaştı.

Özel sektörün ülke ekonomisine güvenmeye ve yatırım yapmaya devam ettiğine dikkati çeken Varank, "Nisan 2022'de düzenlediğimiz 1144 teşvik belgesiyle 31 bin 176 kişiye istihdam sağlayacak 32,5 milyar liralık yatırımı destekleyeceğiz. Bu yatırımların büyük çoğunluğu da komple yeni üretim tesisi olacak!" ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Mustafa Varank, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank, nisan ayına ilişkin yatırım teşvik verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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