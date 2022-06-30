Bakan Varank: "TÜBİTAK Fen Lisesi'ne başvurular başlıyor" - Son Dakika
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Bakan Varank: "TÜBİTAK Fen Lisesi'ne başvurular başlıyor"

30.06.2022 20:32
Bakan Varank: "TÜBİTAK Fen Lisesi'ne başvurular başlıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geleceğin Aziz Sancarlarının yetiştirileceği, TÜBİTAK Fen Lisesi'ne başvuruların başladığını belirterek, "Türkiye'nin en büyük araştırma kampüsünde, modern teknolojilerle donatılmış derslikler ve ileri düzey temel bilim atölyeleri gençlerimizi bekliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geleceğin Aziz Sancarlarının yetiştirileceği, TÜBİTAK Fen Lisesi'ne başvuruların başladığını belirterek, " Türkiye'nin en büyük araştırma kampüsünde, modern teknolojilerle donatılmış derslikler ve ileri düzey temel bilim atölyeleri gençlerimizi bekliyor." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, Twitter hesabından, TÜBİTAK Fen Lisesi'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Geleceğin Aziz Sancarlarının yetiştirileceği, TÜBİTAK Fen Lisesi'ne başvuruların başladığını bildiren Varank, "Türkiye'nin en büyük araştırma kampüsünde, modern teknolojilerle donatılmış derslikler ve ileri düzey temel bilim atölyeleri gençlerimizi bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavı'na başvuruların, 1-3 Temmuz'da e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacağını da duyurdu.

7 Temmuz'da yapılacak sınavla 90 öğrenci alınacak

Öte yandan, TÜBİTAK'tan da konuya dair açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, TÜBİTAK Fen Lisesi'ne 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için 90 öğrenci alınacak. TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde kurulan TÜBİTAK Fen Lisesine, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında resmi, özel ve imam hatip ortaokullarının 8. sınıfında öğrenim gören ve 2022 Merkezi Sınav sonuçlarına göre yüzde 1'lik başarı diliminde yer alan tüm öğrenciler başvurabilecek.

TÜBİTAK Fen Lisesi Merkezi Yetenek Giriş Sınavı, 7 Temmuz'da 10.00-11.40 saatlerinde Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da TÜBİTAK tarafından belirlenen 25 sınav merkezinde yapılacak.

Sınav başvuru ve uygulama kılavuzuna, "https://tfl.tubitak.gov.tr" linkinden erişilebilecek.

TÜBİTAK Fen Lisesi'nin imkanları

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, ??hazırlık sınıfı dahil toplam 5 yıllık ??lise programından oluşan resmi bir öğretim kurumu olan TÜBİTAK Fen Lisesi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılına 90 öğrenci ile başladı. Öğrenciler 1 yıl boyunca yabancı dil ve seçmeli derslerden oluşan hazırlık eğitimi aldı. 37 farklı ilde ikamet eden 90 öğrenciden 89'u yatılı olarak kalıyor.

TÜBİTAK Fen Lisesi'nde, alanında uzman öğretmen ve akademisyenlerle ileri düzey ve yükselen teknolojiler için gerekli olacak bilgi ve becerilerin kazandırılacağı bilim eğitimi veriliyor. TÜBİTAK Fen Lisesi'nde hazırlık sınıfından başlamak üzere öğrenim süresince aylık karşılıksız burs, TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde konaklama hizmeti, Türkiye'nin en donanımlı ve uluslararası düzeydeki TÜBİTAK laboratuvarlarını kullanma imkanı, TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri'nde staj imkanı, kariyerleri boyunca mentorluk desteği, bilim söyleşileri, kulüp etkinlikleri, spor müsabakaları, teknik geziler ve daha pek çok imkan karşılıksız olarak öğrencilerimize sunuluyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mustafa Varank, Araştırma, Türkiye, Aziz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank: 'TÜBİTAK Fen Lisesi'ne başvurular başlıyor' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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