Bakan Yanık: "Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahipleri için SYDV'lere yaklaşık 223,7 milyon TL ek kaynak aktardık" - Son Dakika
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Bakan Yanık: "Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahipleri için SYDV'lere yaklaşık 223,7 milyon TL ek kaynak aktardık"

07.07.2022 09:39
Bakan Yanık: "Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahipleri için SYDV'lere yaklaşık 223,7 milyon TL ek kaynak aktardık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 223,7 milyon TL ek kaynak aktardıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 223,7 milyon TL ek kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Yanık Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını bildirerek, aktarılan kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.

Ülke genelindeki tüm SYDV'ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanması için ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini belirten Bakan Yanık, şunları söyledi:

"Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için yardımda bulunuyoruz. Geçtiğimiz Ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının karşılanması için SYDV'lerimize 224 milyon TL kaynak aktarmıştık. Şimdi de Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için SYDV'lere yaklaşık 223,7 milyon TL ek kaynak aktardık."

İhtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan sosyal yardımların nesnel, şeffaf ve hesap verilebilir biçimde gerçekleştiğinin atını çizen Bakan Yanık, "Sosyal yardımlarımızı talep odaklıdan çıkarıp arz odaklı şekle dönüştürdük. Vatandaşlarımız artık bize gelmiyor, biz onlara ulaşıyoruz. Bunu da yaparken hiçbir ayrım gözetmiyoruz. 2002' den bu yana ürettiğimiz sosyal refahı eşit bir biçimde dağıtmanın mücadelesini veriyoruz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın dönemsel ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal yardımlarımızı ve desteklerimizi artırarak vatandaşlarımıza sunacağız" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Yanık: 'Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahipleri için SYDV'lere yaklaşık 223,7 milyon TL ek kaynak aktardık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yanık: "Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahipleri için SYDV'lere yaklaşık 223,7 milyon TL ek kaynak aktardık" - Son Dakika
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