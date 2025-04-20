Bakan Yardımcısı Gümen: "Bazı yerlerde yüzde 10, bazı yerlerde ise yüzde 100 hasar oranı var" - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Yardımcısı Gümen: "Bazı yerlerde yüzde 10, bazı yerlerde ise yüzde 100 hasar oranı var"

Bakan Yardımcısı Gümen: "Bazı yerlerde yüzde 10, bazı yerlerde ise yüzde 100 hasar oranı var"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Bursa'nın İznik ilçesinde zirai don sebebiyle zarar gören bahçelerde incelemelerde bulundu.

20.04.2025 22:14  Güncelleme: 22:22
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Bursa'nın İznik ilçesinde zirai don sebebiyle zarar gören bahçelerde incelemelerde bulundu. Gümen, "Üreticimizin yanındayız. En geç 1 hafta içerisinde net olarak hasar ortaya çıkacak. Bazı yerlerde yüzde 10, bazı yerlerde ise yüzde 100 hasar oranı var" dedi.

Zirai don, Türkiye'nin tüm genelinde olduğu gibi Bursa'da da etkili oldu. Özellikle ilçelerde ciddi zarar olduğunu belirten çiftçileri ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, İznik ilçesindeki bahçelerde incelemelerde bulundu. Gerekli incelemelerin ardından numunelerin de aldığı ziyarettin ardından Bakan Yardımcısı Gümen, çiftçilerle bir araya geldi. Gümen yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Don afetinin yaşanmasının ardından tüm ekiplerimizle sahadayız. İl ve ilçe müdürlüklerimizle yakın takibini sürdürüyoruz. Meteoroloji ekiplerinden don uyarısı geldikten sonra tüm ekiplerimizi sahaya sürmüştük. TARSİM ekipleri de gereken tespitleri yapıyor. Etkilenen alanlar belirlendi. Ancak, hasar ne kadar olduğu belli değildi. Şu anda bütün ekipler hasar oranını belirlemeye çalışıyoruz. Bazı yerlerde yüzde 10, bazı yerlerde ise yüzde 100 hasar oranı var. 1 hafta içerisinde net olarak hasar ortaya çıkacak. TARSİM, don çerçevesine alan çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hasarını 20 gün içerisinde ödeyecektir. Don çerçevesinde poliçe yapmayan çiftçilerimize de ÇKS kaydı olmak üzere tüm üreticilere bir destek açıklanacak. Şu anda onun tespiti yapılıyor. Üreticimizin yanındayız. İznik'teki 63 dekar alan etkilenmiş. Buna göre, çalışmalar yapılıyor. Eğer tespiti yapılmayan varsa, bizlere başvuruda bulunsunlar" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise, "Her bir çiftçimizin derdi bizim derdimiz, mücadelesi bizim mücadelemiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olacağız. El birliğiyle bu zararı telafi edecek, toprağımızı yeniden bereketle buluşturacağız inşallah" diye konuştu.

Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirilen incelemelere, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri Ayhan Salman ve Müfit Aydın, Bursa İl Tarım Müdürü Adnan Akyüz, İznik İlçe Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve çok sayıda yetkili katıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Yardımcısı Gümen: 'Bazı yerlerde yüzde 10, bazı yerlerde ise yüzde 100 hasar oranı var' - Son Dakika

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