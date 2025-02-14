Bakan Yardımcısı İnan Yalova Makine OSB'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Yardımcısı İnan Yalova Makine OSB'yi Ziyaret Etti

Bakan Yardımcısı İnan Yalova Makine OSB\'yi Ziyaret Etti

Oruç Baba İnan, Yalova Makine OSB'deki projeleri inceledi, sanayi yatırımlarının önemini vurguladı.

14.02.2025 16:51
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Yalova Makine OSB'yi ziyaret ederek projeler ve sanayi tesislerini yerinde inceledi.

Ziyaret çerçevesinde bölgenin sanayi altyapısını güçlendirmeye yönelik planlanan demiryolu, lojistik merkez, arıtma tesisi ve baraj gibi vizyon projelerin detayları Bakan Yardımcısı İnan'a aktarıldı. Söz konusu projelerin, OSB'nin üretim kapasitesini artırarak sanayicilere daha etkin ve sürdürülebilir çözümler sunacağı vurgulandı. Bakan Yardımcısı İnan, OSB'nin gelişimine katkı sağlayacak yatırımların önemine değinerek, bölgedeki sanayi ekosistemine yönelik desteklerin artarak süreceğini ifade etti.

İnan, ziyarette Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile kentin kanaat önderlerinin görüş ve önerilerini dinledi. İnan, çözüm odaklı iş birliklerinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yalova Makine OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, organize sanayi bölgesinin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği projelerle ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edileceğini ifade etti.

Ziyarette İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü de hazır bulundu. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bakan Yardımcısı İnan Yalova Makine OSB'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

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