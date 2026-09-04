Bakan Yumaklı, 450 milyon liralık tarımsal desteğin hesaplara aktarıldığını açıkladı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "450 milyon TL tarımsal destek ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Desteklerimizle Anadolu'nun dört bir köşesinde üretim yapan çiftçilerimizin yanında oluyoruz. 450 milyon TL tarımsal destek ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.