Bakan Yumaklı, 450 milyon liralık tarımsal desteğin hesaplara aktarıldığını açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 450 milyon TL tarımsal destek ödemesinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu. Bakan, bu destekle Anadolu'nun dört bir yanında üretim yapan çiftçilerin yanında olduklarını belirtti.
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "450 milyon TL tarımsal destek ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" dedi.
Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Desteklerimizle Anadolu'nun dört bir köşesinde üretim yapan çiftçilerimizin yanında oluyoruz. 450 milyon TL tarımsal destek ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
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