Bakan Yumaklı, Kastamonu Tanıtım Günleri'nde tarımın stratejik önemine dikkat çekti - Son Dakika
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Bakan Yumaklı, Kastamonu Tanıtım Günleri'nde tarımın stratejik önemine dikkat çekti

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da düzenlenen 20. Kastamonu Tanıtım Günleri'nde konuştu. Yumaklı, mazlumun sesinin Cumhurbaşkanı tarafından BM kürsüsü dahil her platformda ifade edildiğini belirterek tarımın stratejik önemine dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünyada her türlü belirsizliğin yaşandığı bir dönemde olunduğunu belirterek, "İşte bütün bu dönemde hepimiz de biliyoruz ki mazlumun ve mağdurun bakışı bizim ülkemizde, sayın Cumhurbaşkanımızda çünkü Birleşmiş Milletler kürsüsü de dahil olmak üzere her platformda haklı olanın, mağdur olanın, mazlum olanın sesini Sayın Cumhurbaşkanımız güçlü bir şekilde ifade etmektedir." dedi.

Kastamonulular Dayanışma Derneğince (KAS-DER) İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 20. Kastamonu Tanıtım Günleri etkinliğinde konuşan Bakan Yumaklı, organizasyon vesilesiyle KAS-DER yöneticilerine, çalışanlarına ve emek verenlere teşekkür etti.

Yumaklı, "Yaşadığımız coğrafyayı Mevlana'nın, Hoca Ahmed Yesevi'nin, Yunus Emre'nin gönül diliyle bereketlendirmek için el ele, birlikte dayanışma içerisinde olacağız. Buna yürekten inanıyorum ve Kastamonulu hemşehrilerimin sağduyusuna da ferasetine de güveniyorum. Bizler tefrikaya düşmenin ve bencilliğin bir milletin başına gelebilecek olan en büyük felaket olduğunu biliyoruz. Kardeşliğin, hoşgörünün, iyi şeyler yapmanın, iyi şeylerle beraber olmanın, onu paylaşmanın ortak değerlerimiz ve çimentomuz olduğunu da unutmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Yunus Emre'nin "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz." sözüne atıfta bulunan Bakan Yumaklı, "Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük Türkiye'yi inşa etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz." dedi.

"Ülkemizi her alanda layık olduğu yere getirmek için çabamızı göstermeye devam edeceğiz"

Yumaklı, programa Kırklareli'nden geldiklerini ve yüksek hızlı trenin belirli bir mesafesinin daha açılışını yaptıklarını hatırlatarak, "Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız orada da ifade etti. Ben de burada söyleyeyim. Hiç durmayacağız. Hiç dinlenmeyeceğiz. Milletimize, memleketimize hizmet yarışında gece gündüz demeden çalışmaya, gayret etmeye devam edeceğiz. Ülkemizi her alanda layık olduğu yere getirmek için en üst seviyede, gayretimizi, çabamızı göstermeye devam edeceğiz. Tabii bunun için vizyoner politikalar gerekir. Her alanda daha istikrarlı bir üretim yapan ve dinamik bir ülke haline gelmek de zorunlu elbette." şeklinde konuştu.

"Terörsüz Türkiye" hedefinde çok önemli bir mesafe alındığının aşikar olduğunu vurgulayan Yumaklı, "'Terörsüz Türkiye' inşallah bizim geleceğe bırakacağımız en önemli miraslardan bir tanesi olacaktır. Önümüzdeki dönem milletimiz için Allah'ın izniyle inşallah çok daha güzel ve güvenilir günlere kapı açmış olacaktır. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla inşallah bu başarımızı her yönden desteklemeye, taçlandırmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin bölgesindeki gücü, artık kurulan masaları değil, masanın kurulmasına evrilmiş olan o önemli politik başarısı gün geçtikçe artmaktadır." diye konuştu.

Yumaklı, şöyle devam etti:

"Dünyada her türlü belirsizliğin yaşandığı, maalesef haklının değil de güçlünün hukukunun uygulandığı, televizyonlarımızı her açtığımızda mazlumların ve mağdurların her geçen gün sayılarının arttığı bir dönemdeyiz. İşte bütün bu dönemde hepimiz de biliyoruz ki mazlumun ve mağdurun bakışı bizim ülkemizde, sayın Cumhurbaşkanımızda, çünkü Birleşmiş Milletler kürsüsü de dahil olmak üzere her platformda haklı olanın, mağdur olanın, mazlum olanın sesini Sayın Cumhurbaşkanımız güçlü bir şekilde ifade etmektedir.

'Dünya 5'ten büyüktür.' sözü artık bugün bütün ülkeler tarafından haklı bir gerekçe olarak kabul edilmektedir. 'Daha adil bir dünya mümkündür' mottusu ise Türkiye Yüzyılı ile birleştiğinde hem bütün dünya hem de bütün mazlumlar için bir umut ışığıdır. Soykırımcı İsrail'e karşı mazlum kardeşlerimizin özgürlüğü için mücadele etmek de Türkiye'nin artık değişmez bir politikası olmuştur. Gazze'ye, Filistinlilerin özgürlük davasına sahip çıkmak, zulme 'dur' demek sadece bir siyasi bakış değildir, insan olmanın da bir gereğidir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün dünyaya içten mesajı işte tam da bunu ifade etmektedir."

Türkiye Yüzyılı'nın tam da bu medeniyet boşluğunun içinden doğmasını hedefledikleri bir vizyonun ve umudun adı olduğunu belirten Yumaklı, "Bugün işte böyle bir Türkiye için mücadele ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanı olarak ben tarım sektörümüzün de bu mücadelenin önemli bir parçası olduğunu ifade etmek istiyorum. Sadece bununla değil, küresel iklim krizi, gıda güvenliğinin stratejik boyutlar kazandığı bir dünyada tarımın temel önceliklerimiz arasında yer alması tartışılmaz bir konudur." dedi.

Bakan Yumaklı, ülkeler için artık milli savunma, enerji durumları, sağlık ve tarım politikalarının çok stratejik bir dönemde olduğunu ifade ederek, "İşte bunun için biz tarım, orman ve su alanındaki bütün projelerimizi, bütün yapmış olduğumuz faaliyetlerimizi Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmekte ve onun en önemli bileşenlerden biri olmakta görüyoruz. Yatırımlarımız, desteklerimiz son derece önemli." şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün ülkelerin bir milli güvenlik meselesi olarak görmüş olduğu tarımsal üretimde de bizim ülkemiz, her tarafında çok farklı ürünlerin yetiştirildiği ve kendi kendimize yeter olduğumuz birçok ürünün olduğu ve birçok ülkeden de avantajlı olduğumuz bir sektör olarak inşallah gelişerek, güçlenerek devam edecek. Türkiye hamdolsun hem bu kaynaklarıyla hem de bu gücüyle geleceğe daha güçlü ve güvenle bakacaktır."

Kaynak: AA
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