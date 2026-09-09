Bakan Yumaklı, yangında ölen Hasan Kahya için başsağlığı diledi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Aksu ilçesindeki orman yangınında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden Hasan Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı. Yumaklı, yangınlarla mücadele eden tüm orman kahramanlarına da Allah'tan yardım diledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen orman yangınında dumandan etkilenerek hayatını kaybeden Hasan Kahya için başsağlığı mesajı yayımladı.
Yumaklı, konuya ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.
Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunan Yumaklı, paylaşımında şunları kaydetti:
"Antalya Aksu'da meydana gelen orman yangınında dumandan etkilenmesinin ardından hayatını kaybeden Hasan Kahya'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Yangınlarla mücadelede gece gündüz demeden görev yapan tüm orman kahramanlarımızın Rabb'im yar ve yardımcısı olsun."
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