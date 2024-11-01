Bakanlık Çiftçilere 68 Milyon Lira Destek Ödemesi Yapıyor

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 67 milyon 953 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda şu ifadeye yer verildi:

"67 milyon 953 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."