Bakanlık'tan Çiftçi ve Esnafa Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Bakanlık'tan Çiftçi ve Esnafa Destek

Hazine Bakanlığı, çiftçi ve esnafa 124,8 milyar lira faiz/kar payı desteği sağlayacak.

05.12.2024 10:16
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, çiftçi, esnaf ve sanatkarların uygun koşullu finansmana ulaşması için sağlanan desteklerin devam edeceğini bildirerek, "Bu yıl sağlanacak faiz/kar payı desteğinin çiftçilerimiz için 87,1 milyar liraya, esnaf ve sanatkarlar için ise 37,7 milyar liraya ulaşması öngörülmektedir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan, çiftçi, esnaf ve sanatkarlara sağlanan hazine destekli kredilerden dolayı kamu bankalarının zarara uğradığı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Çiftçi esnaf ve sanatkarların kamu bankaları aracılığıyla hazine faiz/kar payı destekli kredilerden yararlandığı anımsatılan açıklamada, söz konusu kredilerin faiz/kar payı yükünün belirli bir kısmının Bakanlıkça karşılandığına işaret edildi.

Kamu bankalarının zarara uğraması söz konusu değil

Açıklamada, Bakanlıkça karşılanan tutarların, bu amaçla önceden bütçede ayrılan ödenekten ilgili kamu bankasına ödendiği bildirilerek, "2001 krizinden sonra bütçe disiplininin sağlanması ve kamu bankalarında görev zararlarının tekrar yaşanmaması amacıyla alınan tedbirler kapsamında 25 Kasım 2000 tarihinde yayımlanan 4603 sayılı Kanun ile bütçede ödenek bulunmaksızın kamu bankalarımıza bir görev verilmeyeceği hükme bağlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bu çerçevede, Bakanlığın mevcut uygulaması kapsamında kamu bankalarının herhangi bir zarara uğramasının söz konusu olmadığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2001 yılı öncesindeki uygulamalardan 233 sayılı KHK'nin 35'inci maddesinde yer alan 'görev zararı' ifadesi, 2 Temmuz 2018 tarihli ve 703 sayılı KHK ile 'görevlendirme' olarak değiştirilmiştir. Kamuoyuna açıklanan resmi raporlarda da bütçeden yapılan söz konusu ödemeler 'görevlendirme gideri' olarak yer almaktadır. Görevlendirmelere ilişkin yapılan ödemeler Bakanlığımız tarafından yayımlanan raporlarda şeffaf bir biçimde kamuoyuyla paylaşılmaktadır."

Kar payı yükü Bakanlık tarafından karşılanıyor

Hhazine faiz/kar payı destekli kredi uygulamasının çiftçiler için 2004'te, esnaf ve sanatkarlar için 2002 yılında başlatıldığı anımsatılan açıklama, şöyle devam etti:

"Ekim 2024 itibarıyla 1,1 milyon çiftçi ve 804 bin esnaf ve sanatkar bu imkandan faydalanmıştır. Çiftçilerin kullandığı kredilerin faiz/kar payı yükünün yaklaşık yüzde 70'i, esnaf ve sanatkarlar için ise yüzde 50'si Bakanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Bu yıl sağlanacak faiz/kar payı desteğinin çiftçilerimiz için 87,1 milyar liraya, esnaf ve sanatkarlar için ise 37,7 milyar liraya ulaşması öngörülmektedir. Çiftçilerimiz ile esnaf ve sanatkarlarımızın uygun koşullu finansmana ulaşması için desteğimiz devam edecektir."

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Tarım, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık'tan Çiftçi ve Esnafa Destek - Son Dakika

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