Bakanlık'tan, 'Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı' açıklaması - Son Dakika
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Bakanlık'tan, 'Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı' açıklaması

22.07.2022 13:58
Bakanlık'tan, 'Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı' açıklaması

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü'nce, vatandaşların Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı'na (2023- 2025), eylem önerilerini gönderebileceklerini duyurdu.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü'nce, vatandaşların Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı'na (2023- 2025), eylem önerilerini gönderebileceklerini duyurdu.

Bakanlık Risk Analizi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada; kayıt dışı ekonominin, az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş ülke ekonomilerinin takibindeki mücadele edilen bir alan olduğu aktarıldı. Kayıt dışı ekonominin azaltılmasının gelir dağılımı, ekonomik büyüme, istihdam gibi birçok makroekonomik unsurun iyileşmesine katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu kapsamda Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, ekonomimizin sağlıklı bir zeminde büyümeye devam etmesini sağlamak amacıyla kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele sürecinde başarılı olabilmek için kamu kurum ve kuruluşları ile toplumun tüm kesimlerinin desteği ve iş birliği büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında hazırlanacak Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı'na (2023- 2025) ilişkin eylem önerilerinizi web sitesindeki formu doldurarak Risk Analizi Genel Müdürlüğü'ne iletebilirsiniz."


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Kaynak: DHA

Togo Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık'tan, 'Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı' açıklaması - Son Dakika

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