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Bakanlıktaki görev değişimiyle ilgili gündem olan iddia: İlk tercih Nureddin Nebati değil Prof. Dr. Erişah Arıcan'dı - Son Dakika

Bakanlıktaki görev değişimiyle ilgili gündem olan iddia: İlk tercih Nureddin Nebati değil Prof. Dr. Erişah Arıcan'dı

02.12.2021 13:58

Görevinden affını isteyen Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak yardımcısı Nureddin Nebati getirildi. Türkiye bakanlıktaki görev değişimini konuşurken, ortaya atılan bir iddia ise atamayı resmen gölgede bıraktı. Gazeteci Fatih Altaylı, Elvan'ın yerine atanan yardımcısı Nureddin Nebati'nin ilk tercih olmadığını, bu görev için düşünülen ilk ismin Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan olduğunu iddia etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasıyla boşalan koltuğa yardımcısı Nureddin Nebati oturdu. Bakanlıktaki görev değişimi Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline gelirken, yeni bakanla ilgili iddialar da art arda geldi. HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, 'görevden affını' isteyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yerine atanan yardımcısı Nureddin Nebati'nin ilk tercih olmadığını, bu görev için düşünülen ilk ismin Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan olduğunu yazdı.

"İLK İSİM POPÜLER PROFESÖR ERİŞAH ARICAN'DI"

Altaylı, bugün kaleme aldığı köşe yazısının 'İlk seçenek Nebati değildi' bölümünde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yapılan başkan değişikliğinin perde arkasını yazdı. Altaylı, "Ankara kulislerinden gelen bilgiler, Saray'ın Elvan'ın yerine ilk tercihinin Nureddin Nebati olmadığını söylüyor. Bu görev için düşünülen ilk isim son zamanların kamuda popüler profesörü Erişah Arıcan" dedi.

Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Üniversiteden, Varlık Fonu'na kadar pek çok kamu görevini aynı anda yürüten Arıcan'ın Saray'da çok popüler olduğu bilinmeyen bir şey değil. Bu popülarite, bu dönemde bir de 'Bakanlık' ile taçlandırılmak istenmiş. Erişah Hanım'a Hazine ve Maliye Bakanlığı defalarca ve de ısrarla önerilmiş. Hatta bu konuda epey bir ısrara maruz kalmış. Ancak Nuh demiş peygamber dememiş. Bakanlık görevini kabul etmemiş. Ve görev Nureddin Nebati'ye kalmış. Hayırlı olsun:)))"

Bakanlıktaki görev değişimiyle ilgili bomba iddia: İlk tercih Nureddin Nebati değil Prof. Dr. Erişah Arıcan'dı
Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Erişah Arıcan.

ERİŞAH ARICAN KİMDİR?

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tez hocası Prof. Dr. Erişah Arıcan, akademik kariyerine 1988 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İktisat-Maliye Kürsüsünde araştırma görevlisi olarak başladı. 1990 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'ne geçen Arıcan, 1991 yılında "Merkez Bankası ve Parasal Büyüklüklerin Denetimi" konulu doktora tezi ile doktor unvanını aldı. Prof. Dr. Arıcan, 1999 yılında İktisat Politikası Bilim Dalında Doçent, 2005 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümünde Profesör unvanını aldı.1998-2006 yılları arasında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Arıcan, 2006-2015 yılları arasında ise M. Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yaptı.

Prof. Dr. Arıcan'ın, Türkiye Ekonomisi, Ekonomik Sistemler, Para- Banka, Merkez Bankacılığı ve Uygulamaları, Finansal Piyasalar ve Kurumlar üzerine akademik çalışmaları ve kitapları bulunmaktadır. 1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Evli ve iki çocuk annesidir.

Bakanlıktaki görev değişimiyle ilgili gündem olan iddia: İlk tercih Nureddin Nebati değil Prof. Dr. Erişah Arıcan'dı

Nureddin Nebati, Erişah Arıcan, Türkiye, Maliye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlıktaki görev değişimiyle ilgili gündem olan iddia: İlk tercih Nureddin Nebati değil Prof. Dr. Erişah Arıcan'dı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakanlıktaki görev değişimiyle ilgili gündem olan iddia: İlk tercih Nureddin Nebati değil Prof. Dr. Erişah Arıcan'dı - Son Dakika
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